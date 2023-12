Ministra Educației, Ligia Deca, despre tragedia de la Odorheiu Secuiesc: „Situaţia nu trebuie să se mai întâmple”

Ministra Educației, Ligia Deca, a declarat luni seară, despremoartea unui elev și rănirea gravă a trei dintre colegele lui sub dărâmăturile internatului prăbușit peste ei, la Odorheiu Secuiesc, că „situaţia nu trebuie să se mai întâmple”.

„Manifest toată empatia pentru familii, pentru comunitatea şcolară şi vă promit că Ministerul Educaţiei va face tot ceea ce ţine de instituţie pentru ca să primească ajutorul de care vor avea nevoie în zilele următoare”, a declarat Ligia Deca, la Parlament.

Ea a precizat că ultima actualizare a listei clădirilor cu risc seismic de pe site-ul ministerului a fost făcută în luna octombrie tocmai pentru a asigura părinţilor şi tuturor celor interesaţi acces neîngrădit la riscul seismic pe care o clădire cu scop educaţional o poate avea, responsabilitatea fiind în dreptul celor care administrează clădirea.

„Avem o nevoie de o consolidare a infrastructurii educaţionale, nevoie pe care am constatat-o şi cu alte ocazii. De aceea am avut o serie de programe, Ministerul Dezvoltării are o serie de programe prin care autorităţile publice locale pot aplica pentru clădirile cu scop educaţional aflate în risc seismic 1 sau 2, pentru a începe imediat lucrările de reabilitare. De asemenea, a fost modificată legislaţia pentru că se face o evaluare mai rapidă de către cei care administrează clădirile, tocmai în ideea de a preîntâmpina astfel de situaţii. Aşa ceva nu trebuie să se mai întâmple”, a arătat Ligia Deca.

Aceasta a spus că bugetul pe anul viitor include la nivel guvernamental şi sume pentru consolidare de clădiri publice, inclusiv clădiri cu scop educaţional. „Avem şi fonduri care vizează reabilitări, de exemplu în PNRR, avem o serie de fonduri şi pe alte surse, de exemplu pe proiecte cu instituţii internaţionale. Ceea ce trebuie să facem, însă, este să identificăm poate mai precis, adică ofertele publice locale să facă expertizele, acolo unde există o suspiciune că nu este în regulă din punct de vedere structural, constructiv, şi trebuie intervenit cât mai repede”, a transmis ministrul Educaţiei.