Zelenski, la 38 de ani de la catastrofa nucleară de la Cernobîl: „Radiațiile nu cunosc granițe”

Se împlinesc 38 de ani de la cel mai grav accident nuclear din istorie, produs pe 26 aprilie 1986, la centrala atomoelectrică de la Cernobîl, în nordul Ucrainei.

O procedură greşită, efectuată în timpul unui test de siguranţă, a dus la producerea a două explozii violente, care au distrus reactorul 4 al centralei şi au format un nor radioactiv care a afectat aproape întreaga Europă.

Oraşe întregi, precum Pripiat, au fost distruse. Nu există un număr exact al victimelor, dar 31 de angajaţi ai Centralei au murit pe loc în explozie, iar în jur de 25.000 de persoane au murit în timpul procesului de decontaminare a zonei. Cea mai afectată ţară a fost Belarus, pentru că 70% dintre precipitaţiile produse de norul radioactiv au căzut pe teritoriul acestei ţări.

Zona din jurul oraşului Pripyat este izolată de 30 de ani, iar specialiştii avertizează că efectele radiologice extrem de grave vor continua în următorii 3.000 de ani.

În România nu există un număr oficial al celor care şi-au pierdut viaţa din cauza tragediei de la Cernobîl, dar specialiştii susţin că, după 1986, a crescut alarmant numărul cazurilor de cancer de piele sau leucemie.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a transmis vineri, pe X, următorul mesaj:

„Radiațiile nu cunosc granițe sau steaguri naționale. Ne amintim de devotamentul oamenilor care au salvat vieți în 1986. Îi apreciem pe toți cei care ajută la salvarea de vieți chiar acum. În 2022, timp de 35 de zile, Rusia a ocupat centrala nucleară de la Cernobîl. Soldații ruși au jefuit laboratoare, au capturat paznici și au abuzat personalul. Au folosit centrala pentru a lansa alte operațiuni militare. De 785 de zile, teroriștii ruși țin ostatică centrala nucleară de la Zaporojie. Este responsabilitatea întregii lumi să exercite presiuni asupra Rusiei pentru eliberarea centralei de la Zaporijie şi revenirea ei sub controlul deplin al Ucrainei, și pentru protejarea instalațiilor nucleare ucrainene de loviturile rusești. Aceasta este singura modalitate de a preveni noi dezastre nucleare, pe care prezența ocupanților ruși la Zaporojie le prezintă în mod constant.”

