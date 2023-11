Aten, noi recorduri: 3 produse câștigă premii de excelență din Taiwan

Aten International, lider mondial în soluții de conectivitate AV/IT și sisteme complete de administrare, a câștigat recent trei premii de excelență din Taiwan, pentru elita sa produse profesionale AV, AI și energie verde.

Aceste distincții se alătură premiilor internaționale majore, câștigate în acest an: Premiul German iF Design, Red Dot Design Award și Good Design Award din Japonia.

Cele trei produse emblema ale ATEN care au fost premiate sunt:

Aten Control System , o soluție inteligentă de nouă generație pentru spațiile de lucru, recunoscută atât de German iF Design Award, cât și de Good Design Award din Japonia,

Aten’s AI Voice – noul serviciu AI text-to-speech

PDU-ul eco inteligent în 3 faze, care a câștigat premiul German Red Dot Design Award.

Premiile nu numai că evidențiază capacități puternice de cercetare și dezvoltare și abilități de inovare a produselor, dar creează și o nouă valoare pentru industria tehnologică din Taiwan.

„Anul acesta, Aten a continuat să își dezvolte portofoliul de produse și soluții, calitatea acestora fiind recunoscută prin decernarea a trei premii internaționale de design și prin acordarea Premiului de Excelență din Taiwan. ATEN va continua să perfecționeze și să aprofundeze investițiile în cercetare și dezvoltare pentru a crea mai multă valoare inovatoare și pentru a susține revoluția industrială bazată de adopția la scară largă a inteligenței artificiale (AI) care are loc la nivel mondial”, a declarat Bogdan Mihalcea, country manager Aten România.

Premiul de Excelență din Taiwan, coordonat de Administrația Comerțului Internațional din cadrul Ministerului Afacerilor Economice și implementat de Consiliul pentru Dezvoltarea Comerțului Extern din Taiwan, a aniversat cea de-a 32-a aniversare cu tema „Ascending to Taiwan Excellence, Taking the World Stage”.

La competiție au participat 469 de companii cu 948 de produse înscrise, culminând cu acordarea de distincții pentru 320 de produse de la 182 de companii. Peste 140 de experți și cercetători locali au evaluat riguros produsele înscrise, concentrându-se pe cercetare și dezvoltare, design, calitate și marketing. Din punct de vedere al industriei, tehnologia informației și comunicațiilor a condus cu 38% produse înscrise, urmată de mașini și componente (18%), echipamente de transport (14%) și aparate electrocasnice cu materiale de construcție (10%). Această varietate industriilor prezente indică nu numai punctele forte și avantajul competitiv ale Taiwanului, ci și interesul în creștere pentru soluțiile de mobilitate inteligentă în era post-pandemie.

Câștigător al Premiului de Excelență din Taiwan 2024, Sistemul de control Aten este o soluție inteligentă de nouă generație pentru spațiile de lucru care oferă:

Un procesor avansat cu mai multe nuclee și arhitectura multitasking care permit procesarea și analiza rapidă a datelor extinse, utilizând pe deplin capacitățile robuste ale procesorului pentru o performanță îmbunătățită. O arhitectură de rețea duală ce asigură securitate robustă cu izolarea totală a rețelei, dedicată mediilor profesionale. Un panou LCD care simplifică accesul la informațiile și configurațiile sistemului, ajutând în mod semnificativ la depanare și întreținere. Integrarea tastaturilor și a controlerelor împreună cu toate combinațiile de până la 125 de butoane oferă flexibilitate de instalare.

Kit-ul suplimentar (VKTA101) pentru montarea tastaturilor pe masă și serviciul de gravare îmbunătățesc experiența utilizatorului.

Câștigător al premiului de excelență din Taiwan 2024 – ATEN AI Voice vă poate ajuta să sintetizați pronunția taiwaneză și o voce clară cu emoție cu un singur clic.

Folosind acustica avansată și tehnologie AI, de la editarea textului, sinteza, partajarea audio și chiar personalizarea aplicațiilor de afaceri, UAcoustics vă poate ajuta să economisiți timp și costuri de înregistrare și să creați fără durere o imagine exclusivă a mărcii corporative.

Aten AI Voice:

Oferă o experiență audio unică și memorabilă în chineza mandarină prin integrarea unui accent taiwanez, făcând conținutul multimedia mai captivant. Evidențiază caracteristicile vorbirii taiwaneze, infuzând conținutul cu o aromă autentică taiwaneză și permițând publicului să experimenteze rezonanță emoțională. Introduce instrumente revoluționare, care vă permit să obțineți cu ușurință unicitatea conținutului dvs. audiovizual fără costuri suplimentare și procese complexe. Oferă o selecție diversă de actori vocali și o calitate audio premium pentru a crește experiența utilizatorului, pentru a stimula implicarea emoțională și pentru a crește ratele de reamintire și de conversie.

Serviciul de voce ATEN AI este disponibil în prezent pe piața din Taiwan și va fi lansat la nivel global în viitor.

Cel de-al treilea produs ATEN câștigător al premiului de excelență din Taiwan 2024 – ATEN 3-Phase eco PDU este o unitate de distribuție a energiei electricei în special către rafturile de computere și echipamentele de rețea situate într-un centru de date.

Echipat cu un procesor ARM Cortex-A8 ce poate suporta până la 30 de prize de înaltă tensiune, echipamentul permite pornirea rapidă, alimentând toate dispozitivele conectate în mai puțin de 10 secunde și oferă citiri extrem de precise ale consumului de energie (cu +/-1%), ajutând la dezvoltarea de strategii eficiente de utilizare a energiei și la monitorizarea inițiativelor de conservare.

Cu un profil subțire de doar 56 mm în lățime, această unitate oferă un design montabil în rack 0U, fiind optimizat pentru eficiența spațiului, permițând instalarea a două PDU-uri una lângă alta pentru a maximiza utilizarea rack-ului. Pentru o configurare economică și eficientă din punct de vedere al spațiului, PDU-urile PG pot fi conectate în cascadă pentru a conecta până la 64 de unități PDU.

Dispunând de porturi LAN duale, unitatea facilitează atât transmisiile de rețea 1G, cât și 100mb, permițând conexiuni simultane la Internet și un intranet local pentru opțiuni de rețea versatile.

ATEN 3-Phase eco PDU îmbunătățește interacțiunea utilizatorului cu ajutorul unui panou de consolă LCD multicolor care afișează roșu, galben, violet, albastru și verde pentru identificarea ușoară a diferitelor surse de alimentare. Este proiectat cu accent pe fiabilitate pentru a oferi o distribuție continuă a energiei și pentru a asigura o funcționare constantă a sistemului.

Despre Aten

Aten International Co., Ltd. (TWSE: 6277), înființată în 1979, este principalul furnizor de soluții de management și conectivitate KVM și AV/IT. Oferind soluții integrate KVM, AV profesionale, SOHO și energie inteligentă, produsele ATEN conectează, gestionează și optimizează echipamente AV/IT în medii corporative, guvernamentale, educaționale, medicale, de producție, de difuzare și media și de transport. ATEN are peste 650 de brevete internaționale emise și o echipă globală de cercetare și dezvoltare care produce un flux constant de soluții inovatoare, rezultând un portofoliu cuprinzător de produse disponibile la nivel mondial.

Cu sediul central în Taiwan, Aten International Co., Ltd. a crescut pentru a include filiale și birouri regionale în China, Japonia, Coreea de Sud, Belgia, Australia, SUA, Marea Britanie, Rusia, Turcia, Polonia, India, România, Africa de Sud, Mexic și Indonezia – cu centre de cercetare și dezvoltare în Taiwan, China și Canada.