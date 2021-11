ATEN: Securizarea serverelor și protejarea datelor din sănătate cu ajutorul switch-urilor KVM

Instituțiile medicale reprezintă un domeniu aparte în ceea ce privește digitalizarea și securitatea cibernetică, din cauza datelor delicate, cu caracter personal.

Datele statistice din Statele Unite ala Americii arată că, în anul 2020, s-a înregistrat o creștere cu 55% a atacurilor care au vizat instituții medicale.

Din fericire, însă, nu numai atacurile au devenit mai rafinate, ci și tehnologia menită să ne protejeze de ele. Astfel, există soluții hardware care pot fi implementate pentru a preveni astfel de atacuri.

Un prim aspect care trebuie avut în vedere pentru a securiza datele din domeniul sănătății la nivel hardware este limitarea accesului fizic în camera serverelor.

Al doilea este implementarea unor metode de monitorizare la nivel hardware, permițând totodată accesul administratorilor din orice locație.

Din acest motiv, switch-urile KVM dezvoltate de ATEN reprezintă soluția perfectă pentru garantarea securității cibernetice în instituțiile medicale.

Acestea pot fi utilizate pentru a obține conexiuni sigure și pentru a optimiza managementul mai multor computere sau servere, ceea ce contribuie la prevenirea atacurilor cibernetice.

Fiind echipamente dedicate pentru comutarea între mai multe sisteme, ele fac posibilă împiedicarea accesului neautorizat, garantează izolarea datelor și, în același timp, sunt optimizate pentru a accesa computere cu diverse niveluri de securitate.

Totodată, dispozitivele permit accesul rapid la mai multe computere sau servere de la o singură stație de lucru, care poate fi o consolă LCD montată în rack, o interfață web pe un computer amplasat la distanță, o consolă dedicată sau un software de management centralizat.

Prin înregistrarea de utilizatori cu diferite niveluri de acces, switch-urile KVM over IP facilitează accesul securizat – atât din rețeaua locală, cât și via Internet. În plus, sunt permise accesări simultane, ceea ce face posibil ca anumite servere să fie operate independent.

Iar pentru o monitorizare eficientă, este oferit modul de lucru Panel Array, care permite afișarea tuturor computerelor pe un singur ecran. Datorită tuturor acestor caracteristici, administratorii IT care activează în sectorul medical pot administra serverele și centrele de date din orice locație, în condiții de siguranță maximă.

Există în domeniul sănătății și situații când se dorește însă acces numai de la fața locului. O soluție recomandată din portofoliul ATEN pentru astfel de cazuri o reprezintă switch-ul KH1532A, ce include suport pentru modul Panel Array.

Prevăzut cu 32 de porturi RJ-45 cu suport Cat 5, acesta permite conectarea a până la 32 de servere și computere cu interfață DisplayPort, HDMI, DVI sau VGA, prin intermediul adaptoarelor corespunzătoare. Nu reprezintă nicio problemă nici dacă infrastructura IT care se dorește a fi administrată este mai largă, căci modelul asigură suport pentru instalări Daisy Chain formate din până la 32 dispozitive, ceea ce extinde capacitatea de control la 1024 de sisteme.

Selectarea portului dorit se poate realiza manual, cu ajutorul butoanelor montate pe panoul frontal, prin folosirea de taste rapide sau cu ajutorul meniului afișat pe ecran. Este posibilă configurarea unui cont de administrator și a până la 10 conturi de utilizator, cu drepturi de acces în funcție de port, iar accesul persoanelor neautorizate este împiedicat, cu ajutorul securizării cu parolă cu două niveluri.

Dacă se dorește o soluție care să încorporeze și o consolă, ATEN oferă și astfel de modele, cu montare în rack, precum CL3884NW. Prevăzut cu patru porturi, acesta oferă mai multe modalități de afișare pe ecranul de 18,5”: Quad View, Picture in Picture (PiP), Picture by Picture (PbP) și Picture on Picture (PoP). Selectarea portului dorit poate fi realizată cu butoanele dedicate, cu ajutorul mediului afișat pe ecran sau prin comenzi RS-232. Iar numărul de sisteme conectate poate fi mărit până la 16, printr-o instalare în cascadă, cu ajutorul unor echipamente precum CM1284.

Pentru acces atât din locație, cât și de la distanță, ATEN oferă o gamă vastă de produse ce pot fi folosite cu succes de instituțiile medicale. Switch-ul KVM over IP KN8132V este prevăzut cu 32 porturi RJ-45 și permite conectarea a până la 9 administratori simultan (unul local și 8 de la distanță), precum și crearea a până la 64 conturi de utilizator, cu până la 32 conectări simultane. Pentru infrastructuri IT mai mari, este permisă instalarea în cascadă cu echipamente ATEN compatibile până la un maximum de 512 porturi. Nivelul optim de securitate este asigurat de standardul FIPS 140-2, în timp ce operarea fără întreruperi este garantată de cele două interfețe LAN, ce pot fi folosite pentru redundanță.

Ca variantă cu consolă încorporată, ATEN pune la dispoziție switch-ul KVM over IP KL1116V. Prevăzut cu 16 porturi, acesta oferă avantajul că poate comunica cu dispozitivele PDU (Power Distribution Unit) de la ATEN, oferindu-le administratorilor posibilitatea de a monitoriza mai bine consumul de energie și, eventual, optimizarea. La fel ca în cazul lui KN8132V, este permisă instalarea în cascadă și extinderea, de această dată, la un maximum de 256 de porturi. Sunt oferite în continuare 2 interfețe LAN pentru redundanță și posibilitatea creării a până la 64 de conturi de utilizator cu până la 32 de conexiuni simultane.

Oferta ATEN pentru sectorul medical nu se rezumă însă la switch-uri KVM și accesorii pentru acestea. În portofoliul companiei se găsește și o soluție software de management centralizat – CC2000 3.0 – care permite administrarea întregii infrastructuri IT – local sau de la distanță. Prevăzut cu o interfață HTML5 intuitivă, acesta dispune de un panou de control cu informații cuprinzătoare și folosește criptare AES pe 25bit pentru securizarea accesului. În plus, permite restricționarea accesului pe bază de adresă IP sau MAC și asigură suport pentru certificate semnate de terți.

ATEN CCVSR (Control Center Video Session Recording) este, la rândul său, o soluție software inovatoare, creată pentru monitorizarea și verificarea operațiunilor. Cu ajutorul său, administratorii pot urmări în timp real activitățile operatorilor, având posibilitatea de a interveni pentru a corecta erorile și discrepanțele, sau pot viziona înregistrări video ale operațiunilor, pentru controlul conformității și audit. Practic, CCVSR înregistrează din momentul în care un utilizator începe o sesiune și până la încheierea acesteia. Echipamentele pot fi utilizate și pentru combaterea eventualelor atacuri, permițându-le administratorilor să identifice modificările pe care le-ar fi putut efectua o persoană neautorizată și să avertizeze instituția medicală în timp util.

Cu ajutorul switch-urilor KVM ATEN, administratorii IT din sectorul medical pot veghea asupra securității infrastructurii IT și asupra siguranței datelor într-un mod care nu este posibil întotdeauna doar cu ajutorul soluțiilor software. Echipamentele cu acces de la distanță oferă flexibilitate fără a face compromisuri de la securitate, iar soluții precum CCVSR permit un nivel și mai bun de monitorizare. În acest fel, datele pacienților se bucură de cel mai înalt nivel de protecție, iar personalul medical se poate concentra mai bine asupra a ceea ce are de făcut.