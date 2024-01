Brașov va găzdui conferința Asociației Europene a Agențiilor de Turism și Touroperatorilor

Asociația Națională a Agențiilor de Turism (ANAT) anunță că a obtinut organizarea conferinței ECTAA (Asociația Europeană a Agențiilor de Turism și Turoperatorilor) din luna iunie 2024 iar gazda aleasă este municipiul Brașov.

Precizările transmise ZIUA CARGO:

Ca o confirmare că a fost cea mai buna alegere, Brașovul a fost inclus în topul celor mai importante 25 de destinații mondiale pentru 2024, conform clasamentului recent publicat de cel mai influent site de turism din lume, Tripadvisor, alcătuit în urma recomandărilor a peste 8 milioane de turiști care au fost în acele locuri. Brașovul este recomandat pentru viața de noapte, tururi istorice și culturale și pentru tururi tematice Dracula.

Evenimentul, care va reprezenta cel mai important summit al profesioniștilor din turism găzduit de România în ultimii 15 ani, se va desfășura la Poiana Brașov în perioada 13-14 iunie, continuând apoi la Brașov, în perioada 14-15 iunie. și va reuni aproximativ 50 de reprezentanți ai conducerilor asociațiilor naționale europene de profil, care grupează aproximativ 80.000 de tour-operatori și agenții de turism din Europa și din alte țări cu tradiție în turism.

Participanții la conferință vor beneficia și de un program care le va oferi ocazia de a descoperi frumusețile și resursele turistice ale zonei Brașov. Va fi o oportunitate extraordinară pentru autoritățile naționale și locale dar și pentru membrii ANAT să interacționeze cu reprezentanții principalelor piețe de turism, contribuind astfel la consolidarea parteneriatelor și la schimbul de bune practici în cadrul industriei turismului.

„ANAT oferă o platformă de înaltă calitate pentru dialogul și colaborarea între profesioniștii din turism, facilitând schimbul de idei și inovații care să contribuie la evoluția și creșterea continuă a industriei. Conferința ECTAA din 2024 reprezintă nu doar o oportunitate de a evidenția potențialul turistic al României, dar și un pas important în consolidarea poziției noastre în comunitatea internațională a agențiilor de turism, unde suntem membri cu drepturi depline de 17 ani, cu implicare permanentă și foarte respectați. Suntem recunoscători pentru sprijinul continuu al partenerilor noștri și suntem convinși că această conferință va reprezenta un succes remarcabil, marcând o etapă importantă în dezvoltarea turismului din România și din Europa și reafirmând rolul extrem de important al agențiilor de turism. Faptul că vom găzdui conferința ECTAA reprezintă un semn de recunoaștere a activității noastre la nivel european. De asemenea, poziționarea Brașovului în topul Tripadvisor al celor mai căutate 25 de destinații din lume pentru acest an va constitui un mare plus pentru promovarea turistică a țării noastre iar găzduirea acestui eveniment notabil îi va aduce un plus consistent de vizibilitate. Sunt convins că toți participantii se vor convinge de potențialul turistic al zonei și vor pleca spre țările lor și către agențiile de turism pe care le reprezintă cu mesajul «Visit Romania, visit Brașov!»”, subliniază Dumitru Luca, președintele ANAT.

ANAT este membru asociat al ECTAA, din 1999, și membru cu drepturi depline, de la 1 ianuarie 2007, odată cu aderarea României la Uniunea Europeană.

ANAT a mai găzduit două reuniuni ECTAA, în 2002 și 2007, la București, însă viitoarea conferință va reuni mai mulți participanți si va oferi mai multă vizibilitate întrucât în cadrul ei vor avea loc și alegerea viitoarei conduceri ECTAA pentru următorii doi ani.

ECTAA a fost înființată, în 1961, la Bad Kreuznach (Republica Federală Germania) de către asociațiile naționale ale agențiilor de turism și operatorilor de turism din cele 6 state membre fondatoare ale Pieței Comune. Alte asociații naționale s-au alăturat ECTAA odată cu extinderile succesive ale Uniunii Europene, inclusiv România, în 2007. Membrii ECTAA sunt asociațiile naționale ale statelor membre ale Uniunii Europene, precum și ale Norvegiei, Elveției și Regatului Unit. În plus, există trei membri internaționali din Tunisia, Malaysia și Israel. ECTAA este recunoscută la Bruxelles de către industrie și factorii de decizie drept principala reprezentare a agențiilor de turism și operatorilor de turism și este un partener de consultare de încredere în orice politică care ar putea avea un impact asupra activităților agențiilor de turism și operatorilor de turism. Activitățile ECTAA acoperă domenii variate, de la afaceri de politici în cadrul Uniunii Europene (politica turismului, protecția consumatorilor, politica vizelor, standarde etc.) și probleme IATA la aspecte legate de destinație (promovarea unor destinații selectate, gestionarea problemelor legate de destinații, cum ar fi sănătatea și siguranța, restricțiile de călătorie etc.).