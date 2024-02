Cererile turiștilor pentru rezervările de Paște au crescut cu 70%

DAL Travel a înregistrat o creștere cu 70% a cererii pentru Sărbătorile Pascale, față de perioada similară a anului precedent.

Cu peste 30 de opțiuni de călătorii care acoperă toate continentele, DAL Travel încurajează românii să își rezerve în avans aventura lor de vis, pentru a se asigura că vor avea parte de o experiență de neuitat.

Turiștii români demonstrează că au recăpătat încrederea în călătorii, arătând că planificarea în avans este cheia unor sărbători de Paște și nu numai, de neuitat. Consultanții DAL Travel au observat o creștere semnificativă a rezervărilor pentru Sărbătorile de Paște 2024 în primele două luni ale anului.

Iată care sunt principalele tendințe pe care DAL Travel le constată privind sărbătorile de Paște 2024:

Destinații din toate colțurile lumii:

Tendința principală observată este că turiștii români sunt în căutare de experiențe diverse și exotice pentru Sărbătorile de Paște. Într-o ordine a preferințelor, destinațiile căutate sunt din Asia, Europa, Africa, America de Sud și America de Nord. Aceasta demonstrează dorința lor de a explora culturi, istorie și peisaje variate din întreaga lume.

Creșterea cererii pentru croaziere fluviale, maritime și oceanice:

O altă tendință notabilă este creșterea cererii pentru produse tip croazieră fluvială, oceanică sau maritimă în perioada de Paște. Turiștii români sunt atrași de ideea de a sărbători prin orașele Europei, în largul mării sau să exploreze insule exotice într-un cadru luxos și relaxant.

Recăpătarea încrederii în rezervările timpurii:

După un interval de incertitudine și restricții de călătorie, marcat de perioada anilor 2020-2022, planificarea în avans pentru Sărbătorile de Paște oferă un semnal puternic al reînvierii industriei turismului. Acest lucru demonstrează dorința oamenilor de a reveni la normalitate și de a sărbători în stilul lor, călătorind în această perioadă.

Explorarea culturilor diverse:

Românii sunt din ce în ce mai atrași de destinații exotice și culturi diferite, preferând să își petreacă Sărbătorile de Paște în locuri cu o bogată istorie și tradiție culturală. Acesta este un semn al dorinței lor de a învăța și de a trăi noi experiențe în toate colțurile lumii.

„Mai târziu poate fi niciodată. Nu faceți pauze în a descoperi lumea!”

„Suntem încântați să vedem că turiștii români își manifestă încrederea în călătorii și că și-au planificat din timp Sărbătorile de Paște din acest an. Până la ora actuală, 80% dintre locurile din oferta de Paște sunt deja ocupate. Acesta este un semn clar al dorinței românilor de a sărbători într-un mediu nou și de a-și crea amintiri de neuitat. Cu destinații variate, oferte atractive și itinerarii personalizate, suntem convinși că turiștii noștri vor găsi pachetul perfect care să le ofere o experiență de neuitat. Unul dintre cele mai inedite produse este „Vacanța de Paște în… Insula Paștelui”, o experiență de neuitat într-unul dintre cele mai frumoase colțuri ale lumii, în cadrul unui circuit complex în Chile. Am rămas și noi surprinși de creșterea de 70% a cererii pentru această perioadă, pentru viitoarele vacanțe de Paște, ceea ce arată că românii au încredere și în anul turistic 2024. Nu trăim într-o lume perfectă, însă pot spune că predictibilitatea în turism a revenit la ordinea zilei”, subliniază Daniela Nedelcu, director general DAL Travel.

Iată care sunt principalele circuite și destinații oferite de DAL Travel pentru Vacanța de Paște 2024:

Chile Marele Circuit & Insula Paștelui (24 aprilie 2024 – 11 mai 2024); Paște Egipt și Croazieră pe Nil (25 aprilie 2024 – 7 mai 2024); Paște în 7 Capitale Baltice și Nordice (27 aprilie 2024 – 8 mai 2024); Paște în Leagănul Umanității Etiopia – Marele Circuit (27 aprilie 2024 – 11 mai 2024); Paște în Asia Centrală – Uzbekistan (28 aprilie 2024 – 6 mai 2024); Paște în Indonezia – Bali (28 aprilie 2024 – 7 mai 2024); Paște în Sri Lanka & Sejur la plajă (29 aprilie 2024 – 9 mai 2024); Croazieră în regiunea Normandiei (29 aprilie – 5 mai), Paște în Coreea de Sud (29 aprilie 2024 – 10 mai 2024); Algeria – Tunisia (29 aprilie 2024 – 12 mai 2024); Croazieră de Paște în Madeira și Azore (29 aprilie 2024 – 15 mai 2024); Vacanța de Paște în Turcia – Cappadocia (30 aprilie 2024 – 6 mai 2024); Paște – Croazieră Fluvială Trans-Europeană (30 aprilie 2024 – 12 mai 2024); Paște Iordania (30 aprilie 2024 – 8 mai 2024); Paște în Georgia – Armenia – Azerbaijan (1 mai 2024 – 11 mai 2024); 1 Mai la New York și Croazieră de Paște în Nova Scoția (1 mai 2024 – 13 mai 2024); Paște Deluxe în Insula Madeira și Festivalul Florilor (1 mai 2024 – 8 mai 2024); Paște în Albania (1 mai 2024 – 9 mai 2024); Paște Israel – Marele Circuit (2 mai 2024 – 13 mai 2024); Paște în Asia Centrală – Uzbekistan (2 mai 2024 – 10 mai 2024); Paște în Japonia (2 mai 2024 – 14 mai 2024); Paște Miami și Croazieră cu Icon of the Seas în Marea Caraibilor (2 mai 2024 – 13 mai 2024); China – Marele Circuit (2 mai 2024 – 15 mai 2024); Paște în Peru: de la Pacific la Anzi (3 mai 2024 – 15 mai 2024); Croazieră în Insulele din Grecia (3 mai 2024 – 11 mai 2024); Paște în Panama – Costa Rica (3 mai 2024 – 13 mai 2024); Paște – Croazieră în Mediterana de Vest (4 mai 2024 – 12 mai 2024).

Tarifele pentru aceste circuite și sejururi variază între 1.250 de euro pentru Turcia – Cappadocia, 1.390 de euro pentru Albania, 1.580 de euro pentru Iordania și ajung până la 3.300 de euro pentru Coreea de Sud sau 4.270 de euro pentru Etiopia.

Despre DAL Travel

Cu 24 de ani de experiență pe piața turismului din România, agenția de turism DAL Travel s-a făcut remarcată și apreciată atât datorită circuitelor de grup organizate fără cusur, în destinații de pe toate continentele, dar și prin prisma organizării de vacanțe individuale sau de afaceri, complet personalizate după dorințele și/sau nevoile clienților.