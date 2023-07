Creștere de peste 40% pentru Grupul SoftOne, iar subsidiara din România, de 80%

Grupul SoftOne, lider pe piața soluțiilor business software în Cloud din Europa de Sud-Est, cu o prezență solidă și pe piața din România, anunță o creștere de 40.7% a cifrei de afaceri, la nivel de grup, în 2022, atingând suma de 36,2 milioane de Euro.

Și subsidiara din România a grupului SoftOne a înregistrat o creștere spectaculoasă, cu peste 80%, în 2022 față de anul precedent. Astfel, compania a avut o creștere de 55% a numărului de clienți noi și cu 30% a vânzărilor soluțiilor în Cloud.

Totodată, SoftOne România a achiziționat compania QBS Retail & Logistics din Brașov, în prima jumătate a acestui an, mișcare prin care compania și-a dublat numărul de angajați de la noi.

Precizările SoftOne:

Creșterea a fost determinată de implementarea strategiei stabilite pe termen lung, strategie care vizează furnizarea unor aplicații inovatoare, ce oferă valoare adăugată imediată, atât pentru rețeaua de parteneri SoftOne, cât și pentru clienții finali.

Grupul SoftOne a reușit performanța de a-și atinge toți indicatorii de performanță printr-o dezvoltare substanțială. Cifra de afaceri a grupului care a crescut cu +40.7%, ajungând la 36,2 milioane de euro, iar EBITDA a crescut cu +33%, atingândo valoare de 8,3 milioane de euro la nivel internațional. În primul trimestru din 2023, cifra de afaceri a Grupului a reprezentat 11 milioane de euro, o evoluție de peste 40.8%, iar profitabilitatea a atins valoarea de 4,6 milioane de euro, în creștere cu 42.6%.

Panos Martinis, CEO în cadrul Grupului SoftOne, a declarat: „Rezultatele financiare excelente pe care le-am avut în 2022, precum și performanța remarcabilă pe care am experimentat-o în decursul acestui an, consolidează poziția de lider a Grupului SOFTONE în industria business software, poziționare susținută de strategia pe termen lung pe care am adoptat-o și de modelul de business diversificat pe care îl avem. Bazându-ne pe inovație tehnologică, o rețea de parteneri puternică, precum și achiziții și parteneriate strategice cu furnizori consacrați în dezvoltarea soluțiilor verticale, Grupul SOFTONE s-a menținut constant în topul dezvoltatorilor de soluții business software la nivel internațional, generând valoare adaugată pentru întreg ecosistemul SoftOne. Ne vom continua strategia și vom persista în dezvoltarea celor mai inovatoare produse și servicii business software, astfel încât să impulsionăm transformarea digitală a companiilor, indiferent de dimensiune.”

Conform previziunilor pentru anul 2023, Grupul SoftOne estimează că cifra de afaceri va ajunge la 49 de milioane de euro, iar EBITDA la 12,8 milioane de euro, ceea ce va impulsiona o creștere și mai ridicată în anul 2023. Mai mult, previziunile arată că ponderea vânzărilor de soluții Cloud va ajunge la 57% până la finalul anului, ceea ce va reprezenta o creștere cu +64%. De asemenea, este de remarcat faptul că, în 2022, veniturile recurente au depășit procentul de 75% din cifra de afaceri totală a Grupului la nivel internațional, ceea ce demonstrează randamentul investițiilor SOFTONE pe termen lung în dezvoltarea soluțiilor Cloud și adoptarea modelului de business Software-as-a-Service (SaaS).

Pe ce se bazează creșterea accelerată a Grupului SoftOne

Grupul SoftOne a adoptat un model de business care asigură o a adecvare a capitalului, consolidându-și poziția de lider în segmentul său de piață, astfel încât să obțină rezultate pozitive în anul 2023. Astfel, strategia organizației se bazează pe șase piloni de creștere:

Un ecosistem cu peste 600 de parteneri specializati. Având o rețea de parteneri ce cuprinde peste 600 de companii din Europa de Sud-Est și peste 4.500 de consultanți și developeri, ecosistemul SoftOne prioritizează dezvoltarea unor relații pe termen lung cu clienții prin implementarea unor soluții business software care răspund în totalitate nevoilor operaționale ale acestora. În anul 2022, SoftOne, alături de partenerii săi, a reușit performanța de a genera venituri de peste 89 milioane de euro, venituri care sunt preconizate să depășească valoarea de 120 milioane de euro, în 2023. Adopția soluțiilor Cloud și a tehnologiilor de ultimă generație. Cu peste 50.000 de clienți ce utilizează soluțiile SOFTONE în Cloud, ponderea acestora a reprezentat, în anul 2022, 47% din cifra de afaceri a Grupului, un procent extrem de ridicat pentru Europa de Sud-Est, piața care se estimează că va ajunge la 57%, până la sfârșitul anului 2023.

Achiziții strategice pentru atingerea unor obiective ambițioase. Cu scopul de a-și extinde operațiunile în noi piețe, Grupul SOFTONE a achiziționat, în perioada 2022-23, 5 companii (Grecia: IMPACT, cosmoONE, REGATE și AppSoft, Romania: QBS Retail & Solutions). Prin integrarea operațiunilor din cadrul SoftOne, Impact și cosmoONE, peste 350.000 de organizații (deopotrivă furnizori și clienți) au devenit interconectate prin intermediul unei platforme comune, în timp ce achiziția IMPACT a determinat crearea celui mai mare furnizor certificat de facturare electronica din Grecia, care a transmis deja peste 100 de milioane de facturi.

Extinderea portofoliului de soluții business software. Prin întregirea gamei de soluții și servicii dezvoltate de către SoftOne cu aplicațiile dezvoltate de noile companii care s-au alăturat Grupului, compania a urmărit extinderea portofoliului său cu soluții business software inovatoare pentru a satisface în totalitate nevoile de transformare digitală ale companiilor.

Dezvoltarea pe piața internațională. Prioritizând investițiile în regiunea Europei de Sud-Est, Grupul SOFTONE deține subsidiare 100% operaționale în România, Bulgaria și Cipru, dezvoltându-și în mod constant rețeaua de parteneri și localizându-și produsele pentru a răspunde și nevoilor operaționale din aceste piețe. SOFTONE a obținut astfel o creștere de peste 50% a cifrei de afaceri la nivel international.

O echipă executivă puternică și un consiliu de administrație cu renume internațional. Strategia de dezvoltare a Grupului SoftOne este implementată în mod unitar de către o echipă de management experimentată, susținută de un consiliu de administrație format din membri cu o vastă experiență de business pe piața internațională, experiență completată și de o viziune amplă ce se bazează pe inovație.

Urmând strategia adoptată pe termen lung și susținut de performanțele obținute în anul 2022, Grupul SOFTONE va urmări în continuare dezvoltarea operațiunilor sale pentru a sprijini evoluția pieței de business software.

Despre SoftOne România:

SoftOne România, parte din SOFTONE Group, este unul dintre cei mai importanți furnizori de soluții și servicii Cloud ERP, CRM, precum și aplicații de mobilitate și facturare electronica din Europa de Sud-Est. Prezentă pe piața din România de peste 10 ani, SoftOne oferă soluții business software inovatoare companiilor mici și mijlocii, investind continuu în soluții de ultimă generație astfel încât procesul de transformare digitală să devină accesibil și ușor de implementat pentru orice afacere. SOFTONE Group formează unul dintre cele mai vaste ecosisteme tehnologice din Grecia și Europa de Sud-Est, având în portofoliu 6 branduri (SoftOne, UNISOFT, PROSVASIS, Regate, IMPACT și cosmoONE), peste 450 de angajați și o rețea de parteneri formată din peste 600 de parteneri ce deserves mai mult de 75.000 de clienți activi.