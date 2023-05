Dispozitiv inteligent ce previne accidentele rutiere în care sunt implicate animale sălbatice

Un dispozitiv inteligent, amplasat în compartimentul motor al autoturismelor, care emite semnale sonore animalelor sălbatice aflate în apropierea șoselelor, este disponibil și în România.

Aparatul se activează automat atunci cand mașina se pune în mișcare, iar sunetele emise nu afectează sănătatea animalelor, ci acestea sunt ținute departe de pericole, prin unde sonore.

Astfel, pot fi prevenite accidentele rutiere în care sunt implicate animalele, care de obicei provoacă daune majore autoturismelor, pot pune în pericol pasagerii și care afectează și ecosistemul.

VIONN Go este o tehnologie inovatoare creată în Canada și este testată cu succes la nivel global, având o garanție de 2 ani, iar producatorul își asumă plata despagubirilor în cazul unui accident, în valoare de 1.500 de euro.

Ideea de a comercializa dispozitivul în țara noastră îi aparține unui antreprenor clujean. Acesta țintește un volum de business de 500.000 de euro, în 2023, și 6.000 de astfel de aparate vândute.

„Am identificat o nevoie urgentă pe piața locală și am decis să investesc în acest proiect, conștient de impactul pozitiv pe care îl poate avea. După un proces de cercetare și negociere cu producătorul, am reușit să aducem acest dispozitiv și în țara noastră. Având în vedere cifrele alarmante legate de accidentele rutiere în care sunt implicate animale salbatice, cred cu tărie că acest aparat inteligent poate contribui la reducerea numărului de incidente și a pagubelor materiale și umane”, declară antreprenorul.

Produsul va fi disponibil, în curând, și la brokerii de asigurări, care și-au arătat interesul de a include acest dispozitiv în ofertele lor.

În anul 2022, numărul accidentelor rutiere cauzate de impactul autoturismelor cu animale sălbatice, s-a ridicat la peste 1.000, potrivit datelor publice analizate de distribuitorii dispozitivului. În realitate însă, numărul ar putea fi mai mare dacă toate evenimentele rutiere de acest tip ar fi raportate autorităților.

Cele mai multe animale implicate în astfel de accidente au fost: urși, căprioare, mistreți sau vulpi, iar cele mai multe evenimente nefericite au avut loc pe autostrăzi și drumuri naționale.

Anual, la nivel european, 29 de milioane de mamifere pier pe șoselele rutiere (Since Daily).