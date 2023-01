Înscrieri la „Premiile de Excelenţă ale Industriei IT”, ediţia 2023 (ANIS)

Companiile de profil membre sau nu ale Asociaţiei Patronală a Industriei de Software şi Servicii (ANIS) se pot înscrie, în perioada 10 ianuarie – 8 februarie, la „Premiile de Excelenţă ale industriei IT”, ediţia 2023, pentru una sau mai multe categorii.

Aplicațiile se fac pe site-ul ANIS, la următoarele categorii: Education Program of the Year, CSR Program of the Year, Startup of the Year, R&D project of the Year, Software Outsourcing Project of the Year, Software Product of the Year, Company of the Year.

Premiile vor fi decernate în cadrul Galei ANIS care are loc, tradiţional, în prima parte a anului, informează, marți, asociația.

„Un premiu special – ANIS Member of the Year – va fi acordat de către echipa executivă a Asociaţiei acelui membru din comunitate care s-a remarcat prin implicarea în dezvoltarea industriei de software şi servicii. Pentru toate celelalte categorii de premii, un juriu independent va evalua proiectele înscrise şi va selecta finaliştii şi câştigătorii competiţiei”, se menţionează în comunicat.

„Premiile de Excelenţă ale industriei IT” este o competiţie cu tradiţie pentru industria IT autohtonă, prima ediţie fiind organizată în 2015. În 2022, au fost desemnaţi câştigători: Bit Sentinel, Endava, Brio, ATOS IT Solutions and Services, Wipro Technologies, Medicai şi Zitec.

ANIS reprezintă interesele companiilor IT româneşti şi sprijină dezvoltarea industriei locale de software şi servicii, creşterea atât a companiilor implicate în proiecte de externalizare, cât şi a celor care generează proprietate intelectuală, prin crearea de produse. În cadrul ANIS sunt reunite atât companii mici, cât şi multinaţionale, firme cu capital românesc sau străin, cu sedii în toate marile centre IT din ţară, ceea ce asigură asociaţiei reprezentativitate la nivel naţional.