IRI Travel: Cererea pentru sărbătorile de iarnă a crescut cu 15%. Topul stațiunilor

Interesul românilor față de sărbătorile de iarnă a crescut pentru touroperatorul IRI Travel, care a pregătit multe oferte speciale de Crăciun, dar și pentru sezonul estival 2024.

Astfel, cererea pentru Revelion a crescut cu 15% față de anul precedent, respectiv cu 10% pentru perioada Crăciunului. Cele mai căutate destinații sunt stațiunile montane, balneare și destinațiile de turism rural din România, urmate de stațiunile de litoral și de munte din Bulgaria și de destinațiile de ski din Italia, Austria și Franța.

Iată care este topul stațiunilor pentru fiecare țară:

România:

Turism montan – Poiana Brașov, Sinaia, Azuga

Turism rural – Bran-Moieciu, Bucovina, Maramureș

Turism balnear – Călimănești-Căciulata, Băile Govora

Bulgaria:

Turism montan – Bansko, Borovets, Pamporovo

Litoral – Nisipurile de Aur

Austria:

Ischgl, Solden, Kitzbuhel, Kaprun, Zell am See

Italia:

Livigno, Val Gardena, Canazei, Alta Badia, Cortina d’Ampezzo, Madonna di Campiglio

Franța:

Val d’Isere, Tignes, Paradisski, Val Thorens, Courchevel, Meribell

Campanie de sărbători cu reduceri consistente

IRI Travel derulează, pe tot parcursul lunii decembrie, o campanie de reduceri tip early booking, cu discount-uri de până la 35%. Aceste oferte sunt dedicate în special destinației Bulgaria, atât pentru sezonul estival 2024, cât și pentru actualul sezon de iarnă, în stațiunile montane. Ofertele includ hoteluri de 4 și 5 stele de pe litoralul bulgăresc (Nisipurile de Aur, Sunny Beach, Obzor, Nessebar) dar și din stațiunile de ski (Bansko, Borovets, Pamporovo).

De asemenea, încă mai există oferte „last minute” pentru revelion în Bulgaria. Iată câteva exemple:

Nisipurile de Aur: hotel de 5 stele, de la 405 euro/pers. în cameră dublă superior, 3 nopți cu demipeniune și Cină Revelion; hotel de 4 stele, de la 259 euro/pers. în cameră dublă/ 3 nopți cu All Inclusive și Cină de Revelion în lobby.

Kranevo: hotel de 5 stele, de la 543 euro/pers. în cameră dublă / 3 nopți cu All Inclusive și Cină de Revelion.

Balcik: hotel de 3 stele, de la 193 euro/pers. în cameră dublă / 3 nopți cu demipensiune și Cină de Revelion.

Secretul succesului: agențiile partenere

„Nu am fi realizat ceea ce am realizat și nu am fi evoluat atât de mult dacă nu ar fi existat agențiile noastre de turism partenere. O agenție de turism touroperatoare trebuie să colaboreze cu multe agenții partenere. Ne vizităm frecvent partenerii, organizăm infotripuri de studiu în diverse destinații și comunicăm cu ei permanent. Ei fac parte din echipa noastră și sunt ca o familie extinsă pentru noi. Pe această cale, le mulțumesc agențiilor partenere IRI Travel pentru excelenta colaborare din acest an și le doresc un 2024 mult mai bun, cu vânzări prospere, oferte de calitate și cât mai mulți turiști”, declară Lucian Bădîrcea, CEO IRI Travel.

Potrivit lui Lucian Bădîrcea, cererea românilor pentru sărbătorile de iarnă, dar și pentru sezonul de iarnă în sine, s-a diversificat foarte mult. Ținând cont că și sezonul de iarnă precedent a fost unul bun, dar în acest an, zăpada a venit mai repede în toată Europa, cel puțin în zonele de munte, se explică o creștere de 15% a cererii.