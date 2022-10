Israel – țară a diversității, ideal de vizitat în sezonul toamnă-iarnă

Lunile de toamnă constituie startul oficial al sezonului turistic în Israel. În timp ce destinațiile europene se pregătesc de temperaturi scăzute și precipitații, în Țara Sfântă sezonul de plajă se prelungește, până spre finalul lunii octombrie și începutul lunii noiembrie.

Turiștii din Tel Aviv se pot bucura de 25- 28 de grade Celsius aproape toată toamna, iar temperatura apei ramâne ridicată (25-26 de grade).

Peste 40 de zboruri săptămânale

În acest moment companiile care operează zboruri între aeroportul Internațional Henri Coandă și aeroportul Ben Gurion din Tel Aviv sunt Tarom, El Al, Wizz Air, HiSky, Ryanair (începând cu luna noiembrie) și Blue Bird Airways. În fiecare săptămână, peste 40 de zboruri decolează de pe Aeroportul Internaţional Henri Coandă spre Aeroportul Ben Gurion din Tel Aviv. Preţurile încep de la 100 euro / bilet şi zborul durează aproximativ 2,5 ore, fiind unul dintre cele mai scurte zboruri către Orientul Mijlociu.

Wizz Air zboară către Tel Aviv din București, Cluj-Napoca și Iași. Din București are 16 zboruri, frecvență crescută cu patru zboruri, de la 12 zboruri în trecut. Din Cluj are trei zboruri săptămânale de pe Aeroportul Internațional „Avram Iancu”, frecvență crescută de la două zboruri pe săptămână. Tarom are 6 zboruri săptămânale din București, El Al are 10 zboruri săptămânale din București, HiSky 5 zboruri săptămânale din București, iar Blue Bird Airways operează 3 zboruri săptămânale din București. Principala perioadă turistică preferată de vizitatorii Israelului debutează oficial la începutul lunii septembrie și continuă până spre finalul lunii iunie.

Aproximativ 30.000 de români au călătorit în Israel, începând cu luna mai, când toate restricțiile de călătorie asociate pandemiei au fost ridicate. Turiștii români se află acum pe locul 8 în topul naționalităților care călătoresc în Țara Sfântă la nivel mondial și pe locul 5 la nivel European.

Israel este o țară compactă, ceea ce înseamnă că este foarte ușor de explorat. Ierusalimul este bogat în istorie și găzduiește trei religii diferite, aspect care se reflectă în arhitectura sa. Orașul Sfânt este adesea o destinație de vacanță care inspiră și, dincolo de centrele urbane, vizitatorii vor găsi și plaje, deșerturi și rezervații naturale. Și toate acestea fără a menționa delicioasa gastronomie reprezentată de falafel, baba ganoush și shakshouka.