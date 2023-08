DNA a deschis două dosare „in rem” privind autorizarea stației GPL de la Crevedia

Direcția Națională Anticorupție (DNA) s-a sesizat din oficiu și a deschis două dosare „in rem” privind autorizarea stației GPL de la Crevedia unde s-au produs 3 explozii în lanț, provocând moartea a două persoane și rănirea a altor 56 – majoritatea pompieri.

Stația, care îi aparține fiului primarului PSD de Caracal, Ion doldorea, a funcționat ilegal timp de 3 ani, fără ca vreuna dintre instituțiile statului să ia măsuri.

Comunicatul DNA:

„Ca răspuns la solicitările transmise de către reprezentanți ai mass media, Biroul de Informare și Relații Publice este abilitat să vă comunice următoarele:

Pe rolul Direcției Naționale Anticorupție au fost înregistrate două dosare penale, formate în urma sesizărilor din oficiu, având ca obiect săvârșirea de către funcționari publici a unor presupuse infracțiuni de abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul, în legătură cu autorizarea stației GPL din localitatea Crevedia, județul Dâmbovița, unde în cursul zilei de 26 august 2023 au avut loc două explozii.

Urmărirea penală se desfășoară cu privire la faptă („in rem”), prin urmare, în acest moment, nicio persoană nu are calitatea de suspect sau inculpat.

Această etapă nu are caracterul formulării unor acuzații împotriva unei/unor persoane, ci are doar semnificația instituirii cadrului procesual care permite strângerea de probe necesare pentru a evalua dacă s-a produs ori dacă nu s-a produs vreo faptă ce ar intra sub incidență penală.

Alte informații referitoare la stadiul anchetei nu pot fi puse la dispoziție în conformitate cu prevederile art. 12, alin. 1, lit. e, din Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.

Având în vedere interesul major al opiniei publice, atunci când împrejurările vor permite, vom oferi detalii suplimentare.”