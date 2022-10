DNA: Fostul primar de la Vitomireşti care a primit o casă drept mită, trimis în judecată cu cei 12 complici

Fostul primar de la Vitomireşti, Robert Rotea, a fost trimis în judecată, joi, împreună cu alți 12 inculpați (angajaţi ai primăriei și ai unor firme, administratori şi inspectori în construcţii) și două firme, pentru fapte de corupție care au produs un prejudiciu de peste 29 de milioane lei estimat de procurorii DNA Craiova.

Prejudiciul a fost creat prin efectuarea unor plăţi către o firmă de construcţii care trebuia să modernizeze drumurile din Vitomireşti, în cadrul unui proiect finanţat din fonduri guvernamentale prin Fondul de Dezvoltare şi Investiţii (FDI), în perioada 2019 – 2021, deşi lucrările respective nu au fost neefectuate sau erau neconforme.

Totodată, fostul primar Robert Rotea, ar fi primit mită, prin intermediari, de la administratorul firmei de construcţii, contravaloarea unei locuinţe în sumă de 1,12 milioane lei, precizează sursa citată.

În octombrie 2019 între Primăria Vitomireşti, reprezentantă de edilul Robert Rotea şi şi firma SC Old & New Construct SRL a fost încheiat un contract de execuţie lucrări pentru modernizarea a 83 de străzi din localitate, în lungime totală de 23 de kilometri.

După încheierea contractului, firma a transferat execuţia parţială a lucrărilor prin încheierea unui contract de prestări servicii cu un intermediar, pe care însă nu l-a înregistrat în actele oficiale încheiate cu beneficiarul.

„În contextul menţionat mai sus, în perioada 2019-2021, inculpaţii Rotea Ion Robert şi Radu Ion Lucian, în calităţile menţionate mai sus, cu încălcarea dispoziţiilor legislaţiei primare şi beneficiind de ajutorul membrilor comisiei de recepţie, ar fi acceptat la plată mai multe facturi emise de societatea SC Old & New Construct SRL, în condiţiile în care lucrările erau neconforme sau neexecutate. Prin aceste demersuri ar fi fost produs un prejudiciu primăriei comunei Vitomireşti în cuantum de 19.073.538 lei (pagubă produsă şi nerecuperată), concomitent cu obţinerea unui folos necuvenit în acelaşi cuantum pentru societatea respectivă. De asemenea, ar fi fost produs un prejudiciu de 29.737.646 lei în dauna Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, reprezentând finanţarea guvernamentală alocată prin FDI în baza unor justificări false pentru lucrări neexecutate sau neconforme”, se arată în comunicatul DNA.

Fostul primar Robert Rotea ar fi obţinut fondurile necesare realizării proiectului prin depunerea mai multor documente false (puse la dispoziţie de alţi inculpaţi din dosar) la autoritatea de gestionare a fondurilor publice.

DNA mai arată că „în perioada 25 august – 08 octombrie 2021, pentru ‘serviciile’ de mai sus, omul de afaceri, administrator al SC Old & New Construct SRL, ar fi remis, prin intermediar, primarului Rotea Ion Robert, sub forma contravalorii unei locuinţe situate în municipiul Slatina, suma de 1.123.332 lei. Pentru a ascunde adevărata origine a banilor, locuinţa respectivă ar fi fost cumpărată pe numele unuia dintre inculpaţi”.

Robert Rotea este trimis în judecată, sub control judiciar pe cauţiune, pentru infracţiunile de: abuz în serviciu, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată, cu consecinţe deosebit de grave; luare de mită, fals material în înscrisuri oficiale, în formă continuată, complicitate la obţinerea ilegală de fonduri, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată; complicitate la fals intelectual; instigare la spălare a banilor.

Un om de afaceri, administrator al SC Old & New Construct SRL este trimis în judecată sub control judiciar pe cauţiune pentru infracţiunile de: complicitate la abuz în serviciu, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată, cu consecinţe deosebit de grave; dare de mită; complicitate la obţinerea ilegală de fonduri, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată; complicitate la fals intelectual.

Fostul viceprimar al comunei Vitomireşti, Lucian Radu, fost preşedinte al comisiei de recepţie, este trimis în judecată sub control judiciar pentru infracţiunile de: abuz în serviciu, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată, cu consecinţe deosebit de grave; fals material în înscrisuri oficiale, în formă continuată; obţinerea ilegală de fonduri, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată; două infracţiuni de fals intelectual.

Doi angajaţi ai Primăriei Vitomireşti, membri ai comisiei de recepţie, au fost trimişi în judecată pentru infracţiunile: complicitate la abuz în serviciu, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată, cu consecinţe deosebit de grave; fals material în înscrisuri oficiale în formă continuată; complicitate la obţinerea ilegală de fonduri, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată.

Au mai fost trimiși în judecată în această cauză doi inspectori din cadrul Inspectoratului Teritorial ăn Construcţii Olt pentru infracţiunile de fals intelectual, complicitate la obţinerea ilegală de fonduri, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, abuz în serviciu.

Dirigintele de şantier, firma care a încheiat contractul de modernizare a drumurilor din Vitomireşti, o altă firmă, precum şi patru angajaţi ai celor două societăţi, au fost de asemenea trimişi în judecată în acest dosar, pentru complicitate la abuz în serviciu, în formă continuată, cu consecinţe deosebit de grave, fals material în înscrisuri oficiale în formă continuată, complicitate la obţinerea ilegală de fonduri, în formă continuată, cu consecinţe deosebit de grave.

S-au constituit părţi civile în dosar, potrivit informaţiilor postate pe portalul instanţei, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei (MDLPA), UAT Vitomireşti prin Consiliul Local Vitomireşti şi Ministerul Finanţelor.

În cauză, procurorii au dispus măsuri asiguratorii faţă de toţi inculpaţii, iar dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Olt cu propunere de a se menţine măsurile preventive şi asigurătorii dispuse în cauză.

În cauză procurorii anticorupţie au beneficiat de sprijinul Direcţiei Generale Anticorupţie.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Olt.