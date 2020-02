Fostul primar Tudor Pendiuc a fost condamant la 8 ani de închisoare, iar fiica sa, la 5 ani. Detenție și pentru alți 8 inculpați

Fostul primar al Piteștiului, Tudor Pendiuc, a fost condamant la 8 ani de închisoare, iar fiica sa, la 5 ani, în timp ce alți 8 inculpați au primit pedepse cuprinse între 7 ani și 8 luni și 4 ani și 6 luni, cu executare. Sunt și amenzi penale pentru 3 inculpați.

Sentința a fost pronunțată în primă instanță, de Tribunalul București, după 5 ani de la trimiterea dosarului în judecată, de către DNA.

Sentința poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel București.

Tudor Pendiuc a fost acuzat de procurorii DNA de luare de mită, abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave și în formă continuată, alături de fiica sa și alte 10 persoane, legat de modalitatea de achiziție a 80 de autobuze pentru municipiul Pitești.

Minuta ședinței:

1. Condamna pe inculpatul PENDIUC TUDOR la pedeapsa rezultanta de 8 (opt) ani inchisoare.

2.Condamna pe inculpata PENDIUC EMANUELA-ELENA, la o pedeapsa rezultanta de 5 (cinci) ani inchisoare.

3. condamna pe inculpatul VISOIU VALENTIN, la o pedeapsa rezultanta de 7 (sapte) ani si 8 (opt) luni inchisoare.

4. condamna pe inculpatul VĂSÎI GHEORGHE, la o pedeapsa de 6 (sase) ani inchisoare.

5.condamna pe inculpatul SCARLAT CONSTANTIN, la o pedeapsa de 6 (sase) ani inchisoare.

​6. Dispune incetarea procesului penal pornit impotriva inculpatului CONSTANTIN ION, constatnd intervenit decesul acestuia .

7. Condamna pe inculpatul ROMAN ROBERT-AURELIAN, la o pedeapsa de 4 (patru) ani si 6 (sase) luni inchisoare.

8. Condamna pe inculpatul NECHITA EMILIAN, la o pedeapsa de 4 (patru) ani si 6 (sase) luni inchisoare.

​9. Condamna pe inculpatul ROTARU MANUEL-VASILE, la o pedeapsa de 5 ani si 6 (sase) luni inchisoare.

10. Condamna pe inculpata BERINDE ELENA, la o pedeapsa de 5 (cinci) ani si 6 (sase) luni inchisoare.

11. Condamna pe inculpata IVAN LUCIA-CORINA, la o pedeapsa de 4 (patru) ani si 6 (sase) luni inchisoare.

12. Condamna pe inculpatul PETRIEA DORU-ALEXÀNDRU, la o pedeapsa cu amenda penala in cuantum de 30.000 lei.

13. Condamna pe inculpatul PETRIEA MIHAI, la o pedeapsa cu amenda penala in cuantum de 15.000 lei.

14. Condamna pe inculpata LIS ELENA-CARMEN, la o pedeapsa cu amenda penala in cuantum de 9.600 lei.

​Pe latura civila a cauzei:

​Obliga in solidar inculpatii Pendiuc Tudor, Visoiu Valentin, Văsîi Gheorghe ( in solidar si cu partea responsabila civilmente SC GIREXIM UNIVERSAL SA PITESTI) , Scarlat Constantin (in solidar si cu partea responsabila civilmente SC CNCD SA PITESTI) , Roman Robert-Aurelian, Nechita Emilian, Rotaru Manuel-Vasile, Berinde Elena si Ivan Lucia-Corina la plata catre partea civila CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PITESTI, a sumei de 23.013.099,65 lei.

​Lasa nesolutionata actiunea civila cu privire la inculpatul Constantin Ion.

Mentine masura sechestrului asigurător, dispus …., după cum urmează:

1. bunuri mobile şi imobile aflate în proprietatea inculpatului PENDIUC TUDOR:

………

2. bunuri mobile şi imobile aflate în proprietatea inculpatului VIŞOIU VALENTIN:

……..

Constata ca prin incheierea de sedinta pronuntata de Tribunalul Bucuresti-Sectia I-a Penala la data de 21.02.2019 in Dosarul penal nr. 10080/3/2015/a40, asa cum a fost modificata prin Decizia penala nr. 112/C din data de 27.03.2019 a Curtii de Apel Bucuresti-Sectia I-a Penala, s-a ridicat sechestrul asigurător asupra celor 50 de părţi sociale în valoare de 1.000 de lei reprezentând 50% din capitalul social al S.C. Confiden Travel S.R.L. cu obligaţia consemnării la dispoziţia organelor de urmărire penală a sumei de 1.000 de lei.

Constata ca inculpatul Visoiu Valentin a consemnat la dispoziţia Curtii de Apel Bucuresti suma de 1.000 de lei.

Mentine masura sechestrului asigurător, dispus prin ……, asupra sumelor de 44.175 euro şi 27.801 lei, sume ridicate cu prilejul efectuării percheziţiei.

Mentine masura sechestrului asigurător, dispus prin ………… asupra:

– bunurilor mobile aparţinând SC CNCD SA PITEŞTI, respectiv …………..

– acţiunilor deţinute de inculpatul VASII GHEORGHE, după cum urmează……..

Dispune confiscarea speciala de la inculpata PENDIUC EMANUELA EMA a apartamentului nr. …..situat în …… primit de catre inculpatul Pendiuc Tudor cu titlu de mita.

Obliga inculpatii la plata cheltuielilor judiciare catre stat, dupa cum urmeaza :

– inculpaţii Scarlat Constantin şi Văsîi Gheorghe, în solidar cu partile responsabile civilmente SC CNCD SA PITEŞTI, având datele de identificare .. – … si SC GIREXIM UNIVERSAL SA PITEŞTI, având datele de identificare ..-…, la plata sumei de cate 105.000 lei fiecare;

-inculpatul Pendiuc Tudor – 55.000 lei,

-inculpata Pendiuc Emanuela Elena –25.000 lei,

– inculpatul Vişoiu Valentin- 55.000 lei,

-inculpata Berinde Elena — 7.500 lei,

-inculpatul Nechita Emilian – 7.500 lei,

– inculpata Ivan Lucia Corina – 7.500 lei,

– inculpatul Roman Robert Aurelian 7.500 lei,

– inculpatul Rotaru Manuel Vasile- 7.500 lei,

-inculpata Lis Elena Carmen – 8.000 lei,

-inculpatul Petriea Alexandru Mihai – 8.000 lei,

inculpatul Petriea Mihai – 8.000 lei.

Cu drept de apel