Iohannis l-a pensionat pe judecătorul Cristi Danileț; pensie specială la 48 de ani, după ce a fost tras pe linie moartă de CSM

Președintele Klaus Iohannis a semnat, luni, decretul de pensionare a judecătorului Cristi Danileț, care a fost dat afară din magistratură, începând din decembrie 2021, prin trei decizii ale CSM, însă repus în funcție de fiecare dată de instanțele de judecată, după ce acesta a depus contestație și a câștigat definitiv procesele.

Practic, Consiliului Superior al Magistraturii l-a scos din sistem pe Danileț timp de un an și jumătate, din decembrie 2021 până în aprilie 2023, când acesta a fost repus în drepturi, cu plata retroactivă a salariilor, fără să fi judecat vreun proces.

Astfel, statul român a pierdut de două ori: o dată plătind un salariu uriaș pentru o muncă neprestată, și a doua oară prin faptul că membrii CSM vinovați de 3 decizii ilegale nu au pățin nimic.

Acum, statul român pierde a treia oară: judecătorul s-a pensionat la vârsta de 48 de ani și va încasa o pensie specială uriașă. pe care a decis-o Parlamentul majoritar PSD-PNL.

Cristi Danileţ a fost membru al CSM în perioada 2011 – 2017, după care a activat la Tribunalul Cluj.

„Azi, am avut parte de un moment unic în viață: am condus ultima ședință de judecată, am luat ultima decizie judiciară, am rezolvat ultimul dosar penal și am purtat pentru ultima dată roba, în mod oficial.

Am încercat să fiu un profesionist în toate situațiile în care m-am aflat în sala de judecată. Am respectat magistrații, am ținut la grefieri, am considerat avocații drept colegi. Am tratat cu omenie părțile implicate în dosare. Am colaborat corect cu instituțiile statului. Am pregătit la Facultate și la INM sute de studenți și tineri magistrați care în prezent îmi sunt colegi.