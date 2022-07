Iohannis o scaldă în privința mușamalizării în justiție a plagiatului premierului Ciucă: „Principiul separațiilor în stat este funcțional”

Președintele Klaus Iohannis a scăldat-o, marți, în privința mușamalizării în justiție a plagiatului premierului Nicolae Ciucă.

Întrebat, într-o conferință de presă lșa Cotroceni, dacă încercarea de mușamalizare a dosarului de plagiat al premierului Nicolae Ciucă ar putea afecta, în plan intern, credibilitatea proiectului „România Educată” și, în plan extern, să genereze activarea clauzei prin care fondurile europene să fie garantate de respectarea statului de drept, Iohannis a răspuns:

„Nu cred că una cu alta au ceva de-a face, și eu cred în continuare că autoritățile își fac treaba. Și, dacă vorbim despre chestiuni legate de plagiat, am discutat aceste spețe cu cei care se ocupă de ele, în speță Ministerul Educației, și am primit asigurări că toate procedurile sunt respectate și în continuare legislația pe care se lucrează va fi una modernă și care previne astfel de evenimente. În rest, credeți-mă că nu cunosc detalii despre ce se întâmplă acolo, nu sunt eu chemat să analizez lucrarea de doctorat a unui politician, și, pe de altă parte, am toată încrederea că toți care sunt puși să analizeze își fac treaba ca lumea”.

Despre sentința, dată recent, prin care un judecător (ce a doua zi și-a depus cererea de pensionare) a anulat sesizările de plagiat în cazul tezei de doctorat a lui Ciucă motivând „nevoia de stabilitate în conducerea executivă a statului și prin nevoia de a nu se genera un impact major la nivelul credibilității electoratului și partidului din care face parte respectivul premier”, Iohannis a spus:

„Libertatea presei, independența justiției sunt elemente de bază într-o democrație. Eu cred în ele, m-am implicat pentru ele, le-am promovat și cred că am reușit împreună și cu dumneavoastră să ajungem în acest punct în care putem să spunem că presa este liberă și valorile în care credem sunt respectate. Una din aceste valori este independența justiției. Drept pentru care, și dacă v-ați aștepta să comentez această hotărâre, nu o voi face, fiindcă nu am comentat niciodată hotărâri ale justiției”.

La insistențele jurnalistului cu întrebarea „Avem în continuare o justiție independentă, iar principiul separației puterilor în stat este încă respectat în România?”, șeful statului a răspuns:

„Principiul separațiilor în stat este funcțional în România”.