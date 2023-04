Judecătorul Cristi Danileţ a învins CSM și revine în magistratură, cu tot cu salariile din urmă

Judecătorul Cristi Danileţ a învins definitiv, la Instanța supremă, Consiliul superior al Magistraturii (CSM) și revine în magistratură, urmând să primească salariul pe întreaga perioadă de aproape un an și jumătate cât a fost suspendat, respectiv decembrie 2021 – prezent.

Între timp însă, membrii CSM care l-au exclus pe Danileţ din magistratură şi-au tîncheiat mandatul, iar şeful Inspecţiei Judiciare, Lucian Netejoru, care a semnat rapoartele de sancţionare, a ieşit din sistem, prin pensionare.

„Azi, am câştigat şi cel de al treilea dosar făcut de către Inspecţia Judiciară în care am fost sancţionat de CSM cu excluderea din magistratură. S-a constatat de către Curtea supremă că nu meritam excluderea, ci doar o reducere a salariului (…) Am fost suspendat din funcţie din data de 13 decembrie 2021 până azi, 24 aprilie 2023. Soluţia de revenirea a mea în magistratură e definitivă. Mulţumesc colegilor judecători şi procurori care m-au susţinut financiar în această perioadă cruntă pentru mine! Mulţumesc prietenilor din mediul fizic şi urmăritorilor din online care mi-au fost alături cu ieşiri publice şi cu suport moral – a contat enorm!”, a scris luni, pe Facebook, Danileţ.

„Admite recursul declarat de Danileţ Vasilică Cristi împotriva Hotărârii nr. 11J din 20 iulie 2022, pronunţată de Secţia pentru judecători în materie disciplinară a CSM în dosarul nr. 4/J/2022. Casează în parte hotărârea atacată. În baza art.100 lit. b) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, aplică domnului Danileţ Vasilică Cristi – judecător în cadrul Tribunalului Cluj sancţiunea disciplinară constând în ‘diminuarea indemnizaţiei de încadrare lunare brute cu 25% pe o perioadă de 6 luni’, pentru săvârşirea abaterii disciplinare prevăzute de art.99 lit.t) teza a doua din aceeaşi lege. Definitivă”, se arată în decizia de luni a completului de cinci judecători de la Instanţa supremă.

Anterior, Danileţ a câştigat alte două procese cu CSM, având acelaşi obiect – excluderea din magistratură.

Astfel, în luna februarie 2023, Instanţa supremă a anulat o decizie a CSM din mai 2022 prin care Danileţ a fost exclus din magistratură pe motiv că a desfăşurat activităţi politice prin două ONG-uri.

Concret, Danileţ a fost sancţionat pentru că ar fi făcut parte din două organizaţii neguvernamentale, care au difuzat comunicate critice la adresa Guvernului.

Cristi Danileţ a mai fost exclus din magistratură de CSM în decembrie 2021 pentru manifestări pe care le-ar fi avut pe mai multe reţele de socializare. Este vorba de două postări pe reţeaua de socializare TikTok, despre care Danileţ susţine că nu au legătură cu justiţia, ci se referă la viaţa privată.

Şi în acest caz, Danileţ a contestat decizia CSM în instanţă, având câştig de cauză.