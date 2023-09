Mită la „Marius Nasta”: Chirurgii Cristian Paleru și Cornel Petreanu, arestați; alți 6 medici, sub control judiciar

Doi medici renumiți de la Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” din București, dr. Cristian Paleru și dr. Cornel Petreanu, au fost arestați preventiv, joi, după ce fuseseră reținuți de procurorii DNA, în urmă cu o zi, pentru luare de mită.

Specializaţi în chirurgie toracică, cei doi sunt și profesori la Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Capitală.

Alţi şase medici de la „Marius Nasta” au fost plasaţi sub control judiciar, urmând să fie cercetaţi în stare de libertate, dar au interdicția de a lua legătura cu părțile din dosar.

Conform procurorilor, chirurgii Cristian Paleru și Adrian Petreanu ar fi condiționat actul medical și făceau operațiile numai după ce primeau sume de bani de la pacienți. În demersurile lor ar fi fost ajutaţi de 3 medici rezidenţi şi de două asistente.

Procurorii au găsit în conturile celor doi medici sute de mii de euro.

Astfel, anchetatorii cer confiscarea specială pentru patru suspecţi din dosar.

În cazul chirurgilor Paleru şi Petreanu, procurorii au pus sechestru pe aproximativ 750.000 de euro, constând în case, maşini şi conturi bancare. De asemenea, un alt medic cercetat sub control judiciar are sub sechestru 72.000 de euro.