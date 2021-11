Percheziții DNA, aplaudate de Clotilde Armand: „Bănci şi coşuri de gunoi la preţuri astronomice”

Procurorii DNA fac percheziţii, miercuri, la trei adrese din judeţul Neamţ, într-un dosar privind infracţiuni asimilate celor de corupţie comise, în perioada 2019-2020 (mandatul primarului PSD Daniel Tudorache), în contextul încheierii de către Administraţia Domeniului Public (ADP) Sector 1 a unor contracte de achiziţii publice.

„În cursul zilei de 03 noiembrie 2021, ca urmare a obţinerii autorizărilor legale de la instanţa competentă, se efectuează percheziţii domiciliare în trei locaţii situate în judeţul Neamţ”, a transmis, miercuri, DNA.

Actualul primar al Sectorului 1, Clotilde Armand (USR), a scris pe Facebook că principala preocupare a ADP în mandatul lui Tudorache a fost achiziționarea de „gărdulețe, stâlpișori, bănci și coșuri de gunoi” la prețuri astronomice.

„DNA îmi dă dreptate, procurorii anticorupție fac astăzi percheziții într-o anchetă care are legătură cu contractele dubioase încheiate, în perioada 2019-2020, de către foștii șefi ai Administrației Domeniului Public Sector 1. Gărdulețe, stâlpișori, bănci și coșuri de gunoi achiziționate și montate la prețuri astronomice de către firme de casă. Aceasta a fost principala preocupare a ADP Sector 1 în mandatul fostului primar și a echipei lui. În toată această perioadă, a fost practic un dezmăț financiar pe banii cetățenilor Sectorului 1.

Încă de când eram consilier local, am atras permanent atenția asupra neregulilor privind achizițiile făcute de ADP Sector 1 și am făcut plângere penală la DNA. În momentul în care am fost aleasă primar, am schimbat rapid conducerea ADP Sector 1 și am blocat derularea contractelor cu aceste firme suspecte”.

Daniel Tudorache este cercetat înb două doare, de procurorii DNA: în unul a fost plasat sub control judiciar, după ce a plătit o cauțiune de 1 milion de euro, pentru complicitate la trafic de influență și spălare a banilor.

În al doilea dosar, Tudorache este cercetat pentru infracțiuni de corupție la achiziționarea de tablete pentru elevi.

.