PNL, PSD și UDMR, scut pentru Predoiu împotriva moțiunii USR „Din nou cu tancul peste Justiţie”

Majoritatea parlamentară PNL-PSD-UDMR a făcut scut pentru ministrul liberal Cătălin Predoiu împotriva moțiunii USR intitulată „Din nou cu tancul peste Justiţie”

Moțiunea a fost respinsă cu 192 de voturi împotrivă, 80 de voturi „pentru” şi 3 abţineri.

Prin moţiunea simplă, deputații USR i-au cerut ministrului Justiţiei să îşi dea demisia, însă atât timp cât el este susținut de coaliția la guvernare, rămâne în funcție.

Dezbaterea moțiunii vine la câteva zile după ce Curtea Constituțională a publicat, vineri, motivarea deciziei de respingere a contestației USR față de Legea de desființare a SIIJ cu fentarea DNA – în sensul că dosarele de corupție ale magistraților nu vor mai fi instrumentate de procurorii anticorupție, ci de procurori anume desemnați de CSM și de șefa Parchetului General.

CCR susține că avizul Comisiei de la Veneția, care va fi publicat în 19 martie, „nu are relevanță”.

La dezbaterea moțiunii, Cătălin Predoiu a acuzat, de la tribuna Camerei Deputaților, că „prin simplul fapt că s-a optat pentru alt tip de competenţă legală decât competenţele DNA, DIICOT, se trage concluzia că neapărat sunt împotriva DNA şi DIICOT. Nimic mai fals, ignorându-se întreaga complexitate a situaţiei, situaţia din CSM şi din sistem, în general”.

Potrivit acestuia, semnatarii moţiunii nu înţeleg Justiţia, iar printre aceştia nu a găsit niciun jurist sau măcar “unul veritabil”.

„O altă trăsătură a acestei doctrine este ipocrizia. Faceţi procese de intenţie în cuprinsul moţiunii că cineva ar vrea linişte, adică cineva noi, PNL, coaliţia, PSD, preşedintele Iohannis, bineînţeles vinovatul de serviciu, ministrul Justiţiei. Noi vrem linişte. Fireşte că este un clişeu depăşit, pentru că toate dezbaterile, inclusiv cea de azi, în care ne exprimăm cu argumente, spun contrariul. Da, să-mi fie cu iertare, linişte mai asurzitoare decât aţi aşternut dumneavoastră pe un anumit dosar, nu spun care şi nu spun al cui, eu nu am mai întâlnit. Sub liniştea aceasta aţi strivit şi sacrificat până şi lăudabila inţiativă ‘Fără penali în funcţii publice’, pentru care, personal, v-am aplaudat, dar aveţi acum ocazia să recuperaţi, aşa că rog preşedintele USR să vină după mine la acest microfon şi să strige „fără penali în funcţii publice” şi eu promit să-l aplaud”, a transmis Predoiu.

El a anunțat că anul acesta vorf fi adoptate legile Justiţiei şi Codurile penale, modificate și promise de PNL încă din anul 2019.

Stelian Ion: „Predoiu a împrumutat retorica lui Liviu Dragnea”

Deputatul USR Stelian Ion l-a criticat luni, în plenul Camerei, pe ministrul Justiţiei, Cătălin Predoiu, susţinând că acesta a împrumutat „retorica lui Liviu Dragnea”.

„Vanitatea este un păcat foarte mare. Am văzut un ministru foarte vanitos astăzi, care a venit aici şi s-a zbârlit mult mai tare de la acest microfon decât a făcut-o în vremea 2017 – 2018, când erau călcate în picioare Legile justiţiei, erau făcute praf. Nu l-am văzut aşa vehement atunci. A împrumutat domnul ministru şi retorica lui Liviu Dragnea, a folosit cuvântul “nimic”, “n-aţi făcut nimic”, “sunteţi nimic”, “sunteţi nişte crizatori”. Păi nimicul acela, cel care era atât de arogant, îi făcea pe oameni ca fiind nimeni şi nimic, ştim foarte bine ce a ajuns şi ce s-a întâmplat cu el. A ieşit pe uşa din dos a politicii, exact ca cei pe care îi numea într-un anumit fel”, a declarat Stelian Ion, în plenul Camerei Deputaţilor, la dezbaterea moţiunii simple iniţiate de USR împotriva ministrului Justiţiei.

Stelian Ion a spus că “nu prin bunăvoinţa” preşedintelui Klaus Iohannis a intrat USR, în 2020, la guvernare “pas cu pas”.

„Nu „înălţimea sa” ne-a oferit această oportunitate, ci votul oamenilor. În baza votului lor am ajuns atunci la guvernare, pentru că era mult prea mult, chiar şi pentru Klaus Iohannis, să schimbe la 180 de grade ceea ce primise la rândul său ca vot din partea oamenilor, să schimbe pe refacerea USL 2.0. Nu putea s-o facă rapid, a făcut-o ulterior. Este foarte clar ce s-a întâmplat în perioada aceasta: Liviu Dragnea şi Florin Iordache au reuşit să înfiinţeze SIIJ în aproximativ un an şi jumătate, Klaus Iohannis şi Cătălin Predoiu au reuşit să înfiinţeze SIIJ în aproximativ o lună şi jumătate. Cred că, într-adevăr, Liviu Dragnea este invidios pe performanţa celor de la putere de azi. A învăţat Cătălin Predoiu cum să bage pe repede înainte, cu şenilele, un proiect de lege fără să facă dezbateri suficiente”, a susţinut deputatul USR.

Potrivit acestuia, „politicienii, cei vechi mai ales, au refăcut USL şi şi-au dat mâna unii cu alţii, pentru că sunt miliarde de euro de tocat, la dispoziţie, din PNRR, din PNDL”.