Primarul PSD de Botoșani, Cosmin Andrei, a fost plasat sub control judiciar; denunțat de soțul amantei

UPDATE: Primarul Cosmin Andrei, care este şi preşedintele organizaţiei municipale a PSD, a anunţat că se suspendă „din toate funcţiile deţinute în partid”, dar nu și din cea de primar, calitate în care este acuzat de DNA că a comis infracțiunile de corupție.

El se află la primul mandat de edil, după ce a ocupat timp de 8 ani funcția de viceprimar al municipiului Botoșani.

În declarația de avere, Cosmin Andrei a scris că nu deține terenuri sau proprietăți, ci doar că a încasat 154.261 de lei din indemnizația de primar.

Primarul PSD de Botoșani, Cosmin-Ionuț Andrei, a fost plasat sub control judiciar de procurorii DMA, vineri, după ce a fost denunțat de soțul amantei că i-ar fi dat subiectele pentru a promova concursul de angajare pe postul de „consilier gradul I” la direcția de Taxe și Impozite.

Edilul Cosmin Andrei este cercetat penal săvârşirea infracţiunii de folosire, în orice mod, direct sau indirect, de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaţii, în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite.

„În data de 25 august 2021, inculpatul Andrei Cosmin-Ionuţ, în calitate de primar al municipiului Botoşani, ar fi remis lista cu subiectele propuse de către membrii comisiei unei candidate la postul de “consilier clasa I, grad profesional superior” scos la concurs de instituţia pe care o conducea. Ca urmare a acestor demersuri, la data de 26 august 2021, persoana respectivă ar fi promovat concursul şi ar fi ocupat, în mod fraudulos, postul respectiv”, precizează DNA

În ordonanța de plasare sub control judiciar se menţionează: „Potrivit procesului-verbal din data de 25 ianuarie, ofiţerul de poliţie judiciară delegat în cauză a luat legătura, telefonic, cu numitul Cristian-Maricel Hriţcu, care i-a precizat faptul că în prezent se află la muncă în Italia, fiind şofer pe TIR şi că deţine nişte înscrisuri reprezentând subiectele la examenul din 26 august 2021 susţinut de soţia sa Cristina-Geanina Hriţcu pentru ocuparea unui post la Direcţia Taxe şi Impozite Locale Botoşani. Aceste înscrisuri le are de la soţia sa, care le-a primit în vara anului 2021 şi pe care le-a adus la imobilul reprezentând domiciliul conjugal, înscrisuri pe care, ulterior, Cristian-Maricel Hriţcu le-a luat şi le-a depozitat într-un imobil din municipiul Botoşani la care are acces prietenul său”.

Conform documentului DNA, chiar și amanta a recunoscut că ar fi primit subiectele de la edil: „Fiind audiată în data de 25 ianuarie, martora Cristina-Geanina Hriţcu a confirmat primirea variantelor de subiecte propuse de membrii comisiei de concurs din 26 august 2021, cu o zi înaintea susţinerii examenului, respectiv în data de 25 august 2021, direct de la primarul municipiului Botoşani, Cosmin-Ionuţ Andrei, cu care martora se afla în relaţii apropiate. Martora a precizat că în vara anului 2021 a purtat discuţii cu primarul municipiului Botoşani, Cosmin-Ionuţ Andrei, referitoare la posibilitatea ocupării unuia dintre cele trei posturi scoase la concurs în cadrul Direcţiei Impozite şi Taxe, unitate aflată în subordinea primăriei. Martora i-a transmis primarului faptul că ar ajuta-o dacă materialul de învăţare s-a restrânge la anumite variante de subiecte. În acest context, chiar înainte de ziua susţinerii concursului, primarul Cosmin-Ionuţ Andrei i-a dat nişte înscrisuri tehnoredactate conţinând variantele de subiecte ce urmau a fi date la concurs, sens în care s-a întâlnit cu acesta, în oraşul Botoşani, într-un loc stabilit de cei doi. (…) Martora arată că ulterior a rătăcit prin casă înscrisurile pe care le-a primit de la primarul Cosmin-Ionuţ Andrei reprezentând variantele de subiecte, acestea fiind găsite, apoi, de către soţul ei, care în vara anului 2023 i-a confirmat că înscrisurile se află la el, în păstrare”.

Pe timpul celor 60 de zile cât se află sub control judiciar, acesta trebuie să respecte o serie de obligaţii, între care să nu părăsească ţara, decât cu încuviinţarea prealabilă a organului judiciar (procuror, judecător de cameră preliminară, instanţa de judecată), şi să nu comunice direct sau indirect, pe nicio cale, cu persoanele menţionate în ordonanţa de dispunere a controlului judiciar.

Primarului de Botoşani i s-a atras atenţia că, în caz de încălcare cu rea-credinţă a obligaţiilor care îi revin, măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive.