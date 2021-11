Schimbări PNL de ultimă oră în lista de miniștri: Predoiu, Vîlceanu, Florin Roman și Cadariu intră în Guvern

Conducerea PNL a făcut schimbări de ultimă oră în lista de miniștri, luni, într-o ședință la VilalLac.

Astfel, Cătălin Predoiu i-a luat locul Alinei Gorghiu care fusese inițial preferată de PNL – mai precis de președintele Klaus Iohannis – la Justiție. Astfel, Predoiu preia pentru a patra oară șefia Ministerului Justiției, după ce a ocupat prima oară acest postul în Guvernul Tăriceanu – apoi în guvernele Boc, Ungureanu și Orban.

Predoiu s-a remarcat inițial prin faptul că firma de avocatură la care era asociat, „Zamfirescu, Racoti, Predoiu” a fost principalul consultant pe probleme juridice al grupului Rompetrol, condus de Dinu Patriciu.

PNL l-a ales totodată, luni, pe necunoscutul Daniel Cadariu să preia portiofoliul IMM-urilor și Turismului.

Dan Vîlceanu rămâne în noul guvern, dar nu la Finanțe, unde a fost șef în ultimele trei luni, ci la Fonduri Europene, deși numele vehiculate până acum au fost Marcel Boloș / Cristian Bușoi.

De asemenea, Florin Roman intră în noul guvern la Digitalizare, unde până acum fuseseră vehiculate numele Ralucăi Turcan și al lui Robert Sighiartău .

De altfel, Raluca Turcan a avut o reacție virulentă luni, într-un mesaj intern transmis PNL, în care a anunțat că nu va merge la ședința de la Vila Lac:

„Dragi colegi,

Am decis sa nu particip la aceasta ședința intrucat votul mi-a fost deja deturnat o data, și doresc sa nu se mai întâmple lucrul acesta din nou. Doresc însă sa cunoasteti părerea mea despre evenimentele in desfășurare. Consider ca echipa de negociere nu a purtat o negociere pentru PNL, ci a pregătit o garnitura și o foaie de parcurs pentru predarea la cheie a PNL către PSD.

In primul rând s-a plecat la drum cu o minciuna. Și un vot manipulat ordinar. Nu, nu ma refer la Congres, ci la votul pentru a încerca negocieri și cu unii și cu alții. Votul meu si al altora a fost folosit doar pentru a negocia cu PSD. Si doar in folosul unui grup extrem de restrâns. A fost o frauda asupra votului colegilor.

Din tot ce am citit in presa, nu am văzut nicio idee politica, de viziune, de la negociatorii partidului pe care sa o vedem transpusa in avantajul politic al PNL! PSD-ul v-a dat in fiecare zi teme, la care voi reacționați. Este puțin spus ca s-a negociat in genunchi.

Mandatul lui Florin Câțu nu a fost decât un șir de minciuni, greseli și jocuri personale. As spune ca e de domeniul patologicului. Florin, iti imaginezi ca nimeni nu se prinde de minciunile tale? Toti se prind, îți garantez. NIMIC din ce ai spus pana acum, tu, președintele partidului, nu a fost adevărat! Doar un sir de minciuni. Și nu numai de minciuni dar și de lipsa de responsabilitate!

Florin, ești dispus sa joci la poker pana și banii de pensii. De mai bine de o lună mă țin de capul tău și-ți spun repetat că de vineri (26 nov) nu mai sunt bani de pensii și de alocații pt ca i-ai luat la rectificare doar ca sa dai tu bine la cifre in postările de pe facebook”, mai afirmă Turcan.

Cu totii i-am reproșat lui Orban ca nu a negociat in interesul partidului. Dacă el nu a făcut-o, voi in interesul cui ati făcut-o? Cu siguranta nu al PNL! Când am fost convinsă ca negocierea lui Ludovic cu USR e proasta, m-am ridicat de la masa. La fel și Rares, și Robert, și ceilalți mi-ati dat dreptate. Cum arata negocierea făcută de voi, comparativ cu negocierea lui Orban? Eu atunci m-am ridicat și am plecat. Voi ce ati făcut acum? V-ati milogit la Ciolacu sa prindeți un colț de pâine.

Va cer sa ieșiti voi acum public, sa spuneti ca ati negociat mai bine ca Orban!

In aceste negocieri, președintele partidului a negociat doar pentru el. Atat. Nimic altceva!!! Motivele? O sa le aflam, cu siguranță! Dar cu un preț prea mare plătit de partid.

Nu a existat niciun criteriu obiectiv pentru formarea propunerilor de miniștri. Niciunul. Ați ignorat pana si cel mai important criteriu, cel referitor la rezultatele in alegeri (pe care PSD-ul, spre deosebire de voi, nu l-a ignorat).

Si-atunci, va mirați ca PNL se confrunta cu un asemenea val de critici, câta vreme voi acționați in afara unei legitimități politice firești? Închei spunand, momentul acesta este o rusine pentru PNL și cred ca Președintele PNL ar trebui sa-și depună demisia, impreuna cu echipa de negociere!”.