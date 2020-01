UPDATE! Ministrul Dezvoltării, Ion Ștefan, a mers cu noaptea-n cap la DNA

Ministrul Dezvoltării, Ion Ștefan, a mers cu noaptea-n cap la Direcția Națională Anticorupție (DNA), vineri, ”pentru o discuție cu procurorii”.

UPDATE: Întrebat ce s-a întâmplat la DNA, ministrul Ion Ștefan a spus că ”m-am pus la dispoziția organelor de anchetă pentru orice acuză care mi se aduce în sensul ca am prejudiciat sau am avut cea mai mică înțelegere cu cineva pentru administrarea banului public”.

“Acum, ține de pasul 2 și e treaba procurorilor”, a adăugat el.

Ulterior, el a făcut declarații prin telefon la toate televiziunile de știri.

“Nu sunt vizat de niciun dosar și nu am făcut nicio plângere penală. Am fost acuzat de domnul Radu Cristescu că s-au întâmplat lucruri necurate la CJ Satu Mare. Am adoptat o hotărâre de guvern prin care am alocat bani pentru finalizarea sediului Bibliotecii și am fost acuzat că îl cunosc pe cel care face investiția că ar fi un interlop (….) Eu chiar nu știu ce se întâmplă acolo, cine execută lucrarea, eu nu m-am întâlnit cu nimeni. Sunt nevinovat, dar aseară în emisiune am spus că astăzi la ora 8.00 mă prezint la DNA și asta am făcut, am fost la DNA. M-am prezentat să fiu cercetat, să fiu la dispoziția anchetatorilor. Nu am făcut nimic ilegal, dar vreau să se elucideze. Sunt dispus să renunț și la imunitate, pentru nu îngreuna demersul justiției. Eu mă pun la dispoziție ca să se cerceteze”, a declarat Ion Ștefan, pentru HotNews.ro.

Ion Ștefan a avut un schimb de replici joi seara, la România TV, cu Radu Cristescu, fost secretar de stat în guvernul PSD, pe tema unei investiții de 12 milioane de lei în Satu – Mare.

Ministrul i-a spus, în ședința de Guvern, premierului Ludovic Orban că este vorba despre un spital, dar, de fapt, era o bibliotecă.

Iată replicile:

”Ion Ștefan: Mă pun la dispoziția organelor de anchetă în seara asta, orcând, în orice clipă. Nu am împărțit cu nimeni. Nu știu. Rog organele de anchetă mâine să verifice modul în care au fost alocați acești bani. Nu s-a întâmplat așa ceva. Banii au ajuns acolo unde au fost alocați. În acea ședință de Guvern au fost mai multe hotărâri cu privire la alocarea unor sume din fondul de rezervă. Într-adevăr am spus, așa cum spuneți și dvs., dar hotărârea de Guvern este pentru această bibliotecă.

Radu Cristescu: Locul dumneavoastră este la pușcărie, domnule ministru! (…) De ce nu ați spus bibliotecă direct? De ce ați spus spital?

Ion Ștefan: Domnule fiți mai calm. Eu mă autodenunț cu privire la escrocheria asta care spuneți dvs. că este. Ce prostii spuneți dumneavoastră la spital este cu totul și cu totul altceva. (…) Mergem la DNA, mâine, amândoi. Sunteți dili-dili pentru că nu știți ce vorbiți. Domnule Cristescu, mergem amândoi mâine la DNA. În viața mea nu m-am întâlnit cu cine spuneți dumneavoastră. Ne autodenunțăm amândoi.

Radu Cristescu: S-ar putea să plec singur de acolo”.