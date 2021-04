VIDEO. Costel Alexe (PNL) a fost plasat sub control judiciar, dar nu renunță la șefia CJ Iași

Procurorii DNA l-au plasat sub control judiciar, miercuri, pe Costel Alexe (PNL), fost ministru al Mediului în Guvernul Orban și în prezent președinte al Consiliului Județean (CJ) Iași.

Costel Alexe nu renunță însă la funcția publică în care a fost ales cu susținerea PNL.

Cât despre funcțiile politice, el s-a autosuspendat de formă din cea de vicepreședinte al PNL și din cea de președinte al PNL Iași, dar cine credeți că va conduce filiala?

Numai că Statutul PNL nu îi permite autosuspendarea decât în cazul renunțării la calitatea de membru de partid sau dacă ocupă o funcție publică incompatibilă cu funcții de conducere în partid.

Însă liderul liberalilor, Ludovic Orban, a ieșit cu fața curată, în loc să iasă public să explice dacă PNL îi mai susțin pe cei doi penali, așa cum i-a cerut marți, pentru a doua oară, președintele Klaus Iohannis – doar la presiunile jurnaliștilor.

Așadar, Alexe rămâne membru PNL, Orban și ceilalți din conducere nu îl dau afară din partid, deoarece și-ar pierde calitatea de președinte al CJ și ar trebui organizate alegeri.

Alexe a transmis următoarea declarație de presă:

„Partidul Național Liberal a susținut permanent lupta împotriva corupției prin toate măsurile pe care le-a luat nu doar de când este la guvernare, ci și când a fost partid în opoziție. Și eu personal am susținut lupta împotriva corupției, am promovat integritatea în activitatea mea politică și așa voi proceda și de acum înainte.

Am încredere că îmi voi demonstra nevinovăția în justiție, iar, până atunci, vreau să mă asigur că această nouă calitate pe care o am în dosar nu va afecta în niciun fel activitatea și imaginea filialei. Echipa PNL Iași este profesionistă, am muncit foarte mult să construim programul de guvernare și viziunea de dezvoltare a comunității și am reușit să obținem cele mai bune rezultate pentru PNL la ultimele cicluri electorale.

Sunt un om de echipă, dar consider că este cel mai corect ca toate implicațiile pe care le produce acest dosar să le gestionez la nivel personal.

Am încredere în colegii mei și știu că vor susține activitatea filialei și politicile liberale, astfel încât să păstreze pozitia PNL ca cea mai puternică formațiune politică județeană.

Voi continua activitatea de președinte al Consiliului Județean și voi demonstra împreună cu echipa pe care am format-o că putem implementa programul de guvernare pe care l-au votat ieșenii și că administrația liberală este un exponent al schimbării în bine.

Sunt încrezător că instanțele de judecată își vor face corect treaba, iar în final se va demonstra că sunt un om de bună credință”.

Infracțiuni

DNA îl acuză pe Costel Alexe de luare de mită și instigare la delapidare. Procurorii l-au plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, până în 25 iunie.

Aceeași măsură a fost luată și în cazul lui Bogdan Grecu, fostul director general al combinatului siderurgic Liberty din Galați, urmărit penal pentru dare de mită și delapidare. Între obligațiile impuse prin controlul judiciar față de cei doi inculpați se află interdicția de a părăsi țara și aceea de a nu comunica, direct sau indirect, pe nicio cale cu anumite persoane, menționate în ordonanță. În ordonanțele de luare a măsurii controlului judiciar se arată că în cauză există date și probe care conturează următoarea stare de fapt: La data de 6 aprilie 2020, inculpatul Alexe Costel, în calitate de ministru al Mediului, Apelor și Pădurilor ar fi pretins, în mod direct, de la o persoană din conducerea unui combinat siderurgic, inculpat în cauză, mai multe produse din tablă (tablă cutată, țeavă pătrată, țeavă rectangulară și rulouri de tablă) în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor sale de serviciu referitoare la alocarea, cu titlu gratuit, către fabrica respectivă, a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră și la monitorizarea măsurilor luate de această fabrică pentru închiderea unui depozit de deșeuri neconforme (haldă de zgură). Depozitul respectiv este unul dintre cele 68 depozite neînchise pentru care statul român a fost condamnat de Curtea de Justiție a Uniunii Europene, în anul 2018, pentru neîndeplinirea obligației asumate ca stat membru al UE de a le închide cât mai repede. Ca urmare, România trebuie să raporteze periodic situația depozitelor menționate în cuprinsul hotărârii CJUE. Foloasele respective, în cantitate de 22 tone, ar fi fost primite în zilele de 23 aprilie 2020 și 07 iulie 2020, la punctul de lucru al unei societăți comerciale administrată de o rudă a ministrului.

Valoarea foloaselor ce ar fi fost primite ca mită de fostul ministru este de 99.956 lei și constă în contravaloarea produselor siderurgice, a manoperei și a transportului. Produsele din tablă ar fi fost scoase din patrimoniul combinatului siderurgic din dispoziția persoanei din conducerea fabricii, inculpat în cauză, iar remiterea lor ar fi fost disimulată sub forma unor contracte de sponsorizare fictivă.