VIDEO. Ion Rădoi contestă controlul judiciar. Despre stenograme: „Discuția cu Piedone a fost o glumă”

Liderul Sindicatului de la Metrou, Ion Rădoi, a contestat la Tribunalul București măsura preventivă de control judiciar instituită recent de procurorii DNA pentru două fapte de corupție.

Anchetatorii au declanșat urmărirea penală față de Rădoi, în 14 iulie, pentru folosirea influenței de lider sindical și pentru șantajarea ministrului Transporturilor, Cătălin Drulă, și a directorului general al Metrorex, Ștefan Paraschiv

„Înarmat” cu doi avocați renumiți, cel mai bogat lider sindical din românia, Ion Rădoi, acuză că măsura controlului judiciar impusă pentru 60 de zile, începând din 14 iulie, este ilegală.

„Am considerat că este o ilegalitate. În momentul în care eşti acuzat pentru orice, nu mai ştiu cum… şantaj. Nu am aflat pe cine am şantajat. M-am întâlnit vreodată? Nici nu l-am văzut pe ministrul Transporturilor. A refuzat. Avem 21 de adrese făcute către Ministerul Transporturilor şi nu a răspuns la niciuna. Nu numai că nu l-am întâlnit, nici nu a răspuns”, a spus Rădoi, în faţa sediului Tribunalului.

Despre stenogramele interceptărilor cu discuția purtată cu primarul sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, apărute în spațiul public, Rădoi a spus că este „a fost o glumă” și i-a amenințat pe orocurori:

„Îl cunosc pe Piedone de peste 20 de ani și a fost o glumă. Cu cei care-mi permit glumesc. Nu le-am promis spații. Eu nu sunt nici administrator. Am vorbit la telefon și asta-i tot. Ne permitem să facem și glume. Eu sunt de 31 de ani lider de sindicat, ales prin vot secret. De ce credeți că mă aleg oamenii? Că i-am apărat, din acest motiv cred că am fost ales. Dânșii (procurorii – n.r.) o să răspundă pentru tot ce au scris. Nu o să lăsăm așa…”.

Întrebat de jurnalişti dacă a depus documentele pentru pensionare, el a răspuns: „Nu am depus. Am de gând, în schimb, să fac o evaluare. Deci, nicicum. Nu, pentru că le-aş da prea mare satisfacţie”.

Tribunalul Bucureşti a rămas în pronunţare, joi, pe cererea lui Ion Rădoi de ridicare a controlului judiciar.

STENOGRAME

Stenograme consultate de G4Media.ro din ordonanţa DNA de inculpare a liderului de sindicat de la metrou, Ion Rădoi, arată că primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, ar fi întârziat în mod intenţionat să demoleze chioşcurile ilegale de la metrou de pe raza Sectorului 5.

Potrivit stenogramelor, Piedone i-ar fi cerut lui Rădoi să îi dea şi lui spaţii comerciale, la Izvor, în schimbul ne-demolării.

Alţi primari le-au demolat după notificările primite de la Metrorex, precum Daniel Băluţă de la Sectorul 4, Clotilde Armand de la Sectorul 1 sau Radu Mihaiu de la Sectorul 2.

„Din cercetările efectuate în cauză a rezultat că primarul sectorului 5 Bucureşti, Popescu Cristian împiedică din diferite motive sau întârzie emiterea dispoziţiilor de demolare a spaţiilor comerciale ce funcţionează ilegal la Metrou.

În contextul demarării procedurii Metrorex de eliberare a spaţiilor comerciale de la metrou care funcţionează în mod nelegal, la data de 27.05.2021, primarul sectorului 5 Popescu Cristian „ Piedone” i-a pretins lui Rădoi Ion, liderul sindicatului USLM, să-i dea „jumătate din spaţiile comerciale de la Izvor”, urmând ca în schimb să amâne sau să refuze emiterea dispoziţiilor de demolare a spaţiilor de la Metrou aflate pe raza sectorului 5 (staţiile de la Izvor, Eroilor, Eroii Revoluţiei). Rădoi Ion a fost de acord cu propunerea primarului Sector 5, „plusând”, spunându-i că „o jumătate de staţie întreagă îi dă.”:

Convorbirea telefonică purtată de la data de 27.05.2021, la ora 18:38:05, de Minea Elena Claudia (partenera liderului de sindicat Ion Rădoi – n.r.), notată MEC, utilizatoare a postului telefonic XXXXXX, care este apelată de către Cristian Popescu Piedone, notat Piedone, utilizator al postului telefonic XXXXXXX (…)

Precizez că în această convorbire, numărul de telefon XXXXXX este utilizat de Ion Rădoi.

Ion Rădoi: Să trăiască, domn primar! Rădoi la telefon!

Piedone: Vă salut! Cu cine am onoarea?

Ion Rădoi: Rădoi la telefon, Rădoi! Dacă am văzut că nu se poate discuta pe numărul meu, zic stai mă puţin că…

Piedone: Dar cine sunteţi? Spuneţi-mi şi mie cine sunteţi!

Ion Rădoi: Nea Ion Rădoi de la metrou!

Piedone: Aaa, Rădoi de la Metrou!

Ion Rădoi: Da, ăla, prăpăditul ăla!

Piedone: Păi nu răspund mă, eu n-am nici o, nu te am în memorie, scuză-mă! Eu răspund la toate numerele şi acum te-am sunat….

Ion Rădoi: Păi n-ai de unde că toată ziua am încercat pe numărul meu, ăsta e al soţiei!

Piedone: Dar de ce nu ai discutat cu fetele mele să spui că eşti Rădoi?

Ion Rădoi: Păi n-am discutat cu ele! Am discutat direct pe telefon…

Piedone: Păi trebuia să le spui bă sunt Rădoi, dă-i lu ăla să vorbesc şi eu cu el!

Ion Rădoi: Eh!

Piedone: Deci tati, ce-am făcut? Am dat înapoi toate astea! Eu nu intru, nu intervin până nu am dispoziţia primarului general! Momentan e linişte, da?

Ion Rădoi: Auzi…

Piedone: Eu am dat decât somaţii, dar nu dispoziţie!

Ion Rădoi: Domn primar….

Piedone: Rădoi de la metrou (către o altă persoană)!

Ion Rădoi: Îhhh…domn primar…Îhh…

Piedone: Da!

Ion Rădoi: Nu ştiu că am fost acolo, am vorbit cu băieţii, am văzut că sunt în echipă, ce am văzut eu, cei 2…

Piedone: Da!

Ion Rădoi: Da şi eu dacă nu ar fi trebuit să le cer, ia daţi-mi mă şi mie o somaţie de la ăştia, o copie după somaţiile alea…

Piedone: Aveţi o copie după somaţii să i-o dăm şi lui Rădoi? Auzi mă?

Ion Rădoi: Da, zi tu!

Piedone: Am înţeles! Cel mai tare sindicat de la metrou!

Ion Rădoi: Păi nici nu există altul!

Piedone: Cel mai tare sindicat de la metrou!

Ion Rădoi: Au şi directorii (neinteleigibil) acolo!

Piedone: Am înţeles! Tu o să rezişti, ascultă ce îţi spun! Tu o să rezişti! Se schimbă (neinteligibil), dar tu o să rezişti!

Ion Rădoi: Da!

Piedone: După ce o să învii, îmi dai şi mie o jumate de staţie la Izvor şi mie?

Ion Rădoi: O juma de staţie întreagă îţi dau!

Piedone: Hai, te iubesc, stai liniştit! Deci, fratele meu şi ai văzut că, mă tu ai văzut reacţia mea şi a lui Negoiţă, da? Noi vorbim de cerebral, nu vorbim de ….

(…)

Piedone: Rădoi, gândeşte-te că frati-miu a, s-a născut în metrou şi a ieşit la pensie în metrou!

Ion Rădoi: Da mă, ştiu! Lasă-l să-i dea Dumnezeu sănătate! De parcă nu ştim! Dar n-am avut noi, noi n-am avut niciodată şi vreau să spun că tu m-ai mai ajutat o dată, când vorbeam despre prima şi de alea, alea, nu are rost să vorbim prea mult…

Piedone: Da!

Ion Rădoi: Când am ajuns pe la Eforie cu alte nebunii..

Piedone: Da!

Ion Rădoi: Plecat din ţară şi…

Piedone: Deci, tati, bazează-te pe mine, atât îţi spun! Şi las-o în înţelepciunea legii s-o rezolve pentru că eu îs pe lege şi le-o dau pe lege înapoi, da?

Ion Rădoi: Da!

Piedone: Cum tu le-o dai la ăştia care-i acţionezi în judecată şi le ceri daune şi toţi la toţi primarii…

Ion Rădoi: Exact! Paişpe le …

Piedone: Eu aşa îţi dau ţie, da? (neinteligibil) Cine?

Ion Rădoi: Negoiţă! Că i-am zis pe nume!

Piedone: Păi stai puţin! Negoiţă nu-i cu tine?

Ion Rădoi: Ba da! Păi lucrează la fel ca tine!

Piedone: Păi asta tre să-i spui! Acuma, fără lipsă de modestie, în Bucureşti astăzi, dar în Bucureşti astăzi, orice măsură, orice unitate de măsură ai avea, sunt 2 primari, Negoiţă şi Piedone! Şi mai e Băluţă, dar Băluţă e un tip care se dă după ploaie!

Ion Rădoi: A cam semnalizat la stânga şi a luat-o la dreapta, ştii cum zicem noi în transporturi!

Piedone: Nu e bai, nu e bai!

Ion Rădoi: Nu e voie! Nu e voie să faci asta! Dar nu e mă, nu e bărbat, n-a fost bărbat să faci asta, dar ce ai mă, de ce te fereşti mă, de ce faci lucrul ăsta? Că, bun, o să-l târâm prin nişte procese, nişte d-astea, una, alta, dar la ce-ţi foloseşte mă? La ce-ţi foloseşte? Tâmpenia asta!

Piedone: (neinteligibil).

Ion Rădoi: Da, mă, lasă mă, voi aveţi (neinteligibil)?

Piedone: Ai grijă!

Ion Rădoi: Nu mă interesează mă că lasă că vorbesc după telefonul lui nevastă-mea şi bine că e şi al tău ascultat, nu contează! Băi, tu cu ăsta aveţi (limbaj trivial)! Sunteţi bărbaţi!

Piedone: Da,da da!

Ion Rădoi: Ştiţi ce trebuie să faceţi! De asta vă zic direct, nu mă interesează că înregistrează pe (limbaj trivial)!

Piedone: Ee, te mai doare-bască, ce mai!

Ion Rădoi: Da, să ai succes în continuare că ştiu că eşti şi tu ciupit şi muşcat de colo de fund!

Piedone: Da, da, da.

Ion Rădoi: Dar nu mă interesează asta pentru că o să-şi dea Dumnezeu sănătate că bine faci, bine găseşti!

Piedone: Te iubesc! Vorbim!

Ion Rădoi: Vorbim, numai bine şi multă sănătate!

Piedone: Oricând sunt lângă tine, ştii lucrul ăsta, nu?

Ion Rădoi: Numai bine, sigur!

Piedone: Şi dacă sunt obligat să-ţi fac rău, te anunţ cu o sută de ani înainte, da?

Ion Rădoi: Da, da, da!

Piedone: Sănătate!

Ion Rădoi: Toate cele bune, mulţumesc mult! Sănătate!

În aceste împrejurări, în contextul în care exista suspiciunea ca o parte din spaţiile comerciale aflate la Metrou pe raza sectorului 5 să intre în folosinţa primarului sau a rudelor acestuia, au fost efectuate investigaţii în teren- în staţiile de metrou cu spaţii comerciale de pe raza sectorului 5, ocazie cu care s-a constatat că nu au intervenit modificări ale spaţiilor comerciale, în sensul înfiinţării unor spaţii noi.

În contextul în care la data de 18.06.2021, Rădoi Ion şi Minea Claudia au aflat că Primarul sectorului 5 a trimis din nou notificări spaţiilor comerciale, cu privire la desfiinţarea lor, Rădoi Ion a intenţionat să se întâlnească cu Primarul sectorului 5 pentru a ajunge la o înţelegere” – este un fragment din ordonanţa de inculpare a lui Ion Rădoi şi care conţine stenograma unei discuţii dintre Ion Rădoi şi primarul Piedone purtate pe telefonul partenerei lui Rădoi şi interceptate de DNA.

Negoiţă ar fi jucat la cacealma

În schimb, primarul Sectorului 3, Robert Negoiţă, i-ar fi spus lui Rădoi să facă o comisie şi să vadă dacă pot să nu demoleze unele spaţi comerciale, mai puţin cele care nu au avize ISU.

„Ce e cu pericol de la ISU, pe ISU acolo nu,…doamne fereşte, se întâmplă ceva, mă duc ca Piedone în pârnaie şi nu…am copii de crescut”, i-ar fi spus Negoiţă lui Rădoi.

Negoiţă l-a sfătuit pe Rădoi să-i facă plângere penală directorului Metrorex, dacă demolează chioşcurile fără autorizaţie de demolare. „Soluţia constiturii unei comisii care să analizeze situaţia a fost una de faţadă, Rădoi Ion confirmând în discuţiile cu ceilalţi lideri de sindicat Artimon Marian şi Dumitrică Constantin că Negoiţă Robert a spus că nu se implică în demolarea spaţiilor comerciale de la Metrou„, se arată în ordonanţa DNA.

Taxe percepute de Rădoi pentru magazinele de la metrou

Procurorii DNA susţin că Rădoi percepea taxe între 5000 şi 200.000 de euro ca să sub-închirieze spaţiile comerciale de la metrou.

„În situaţia în care unii comercianţi aveau dificultăţi financiare în a continua activitatea, spaţiile comerciale erau să fie preluate de apropiaţi ai liderului de sindicat Rădoi Ion, fie „cesionate” către alte persoane interesate să le exploateze, în schimbul unor sume mari de bani cuprinse între 5000 şi 200.000 euro fără TVA, Sindomet (firma sindicatului – n.r.) acceptând cesiunea spaţiilor comerciale în condiţiile în care îi era interzisă cesiunea drepturilor şi obligaţiilor, fără notificarea Metrorex”, se arată în ordonanţa DNA.

„În alte situaţii, spaţiile comerciale, deşi erau închiriate de anumite societăţi comerciale (societăţi deţinute de membrii familiei concubinei liderului Ion Rădoi şi de apropiaţi ai acestuia – cazul lui Tiberiu Belovan) erau date spre a fi folosite unor alte persoane, chiar în lipsa încheierii de acte de cesiune sau de subînchiriere, în schimbul unor sume de bani plătite lunar lui Minea Claudia (partenera lui Ion Rădoi – n.r.), Tiberiu Belovan şi Guşatu Victor”, se mai arată în ordonanţa DNA.

Procurorii susţin că o parte a magazinelor de la metrou, de la Unirii 1, erau ale concubinei lui Rădoi. „În fapt, magzinele pe care nu le doreau demolate aparţineau concubinei acestuia Minea Claudia şi lui Gheorghe Jean, persoană care deţinea în fapt magazinul Fornetti şi care îi plătea, în schimb, lui Minea Claudia o sumă lunară de peste 10.000 de lei”, potrivit documentului DNA consultat de G4media.ro.