Vlad Voiculescu, la DNA în dosarul vaccinurilor: „Nu am semnat vreun contract, am fost scos din schemă de Cîțu, Gheorghiță și Iohannis”

„Niciodată Vlad Voiculescu nu a semnat vreun contract, nu este nici măcar o solicitare de acord către mine. Nu era atribuția ministrului, și vă puteți întreba de ce ministrul Sănătății a fost scos din schemă”, a declarat vineri dimineață, la DNA, Vlad Voiculescu, care a fost timp de 3 luni ministru al Sănătății în Guvernul Cîțu.

Voiculescu a precizat anterior, într-o postare pe Facebook și cine îl scosese „din schemă”: premierul de atunci Florin Cîțu (PNL) – „cel care lua deciziile, la inițiativa d-lui Gheorghiță și în acord cu dl Iohannis”.

„Nu numai că nu am semnat contractele, ci atunci când luau deciziile nici măcar nu mă informau. Semnătura este una electronică. Contractul se semna electronic, se decripta cu o cheie pe care o avea cineva din CNCAV, un angajat MApN. Nici o decizie importantă a domnului Cîțu nu era luată fără domnul președinte”, le-a mai spus Voiculescu jurnaliștilor, la sediul DNA.

El a insistat că toate contractele pentru vaccinuri au fost semnate de reprezentantul CNCAV (Comitetul Național pentru Coordonare Activităților de Vaccinare), „cu mandat de la premierul Cîțu”, iar „Ministerul Sănătății și eu personal nu eram implicați”.

În plus, „persoane eligibile pentru vaccinare erau 16 milioane, nu 10 milioane, cum susține procurorul DNA”.

La o săptămână după ce președintele Klaus Iohannis a dat ok-ul pentru urmărirea penală a lui Vlad Voiculescu, acesta din urmă a fost chemat la DNA pentru a fi înștiințat că este urmărit penal pentru comandarea unui surplus de vaccinuri anti-COVID-19 care ar fi prejudiciat statul român cu 1 miliard de euro.

De aceeași infracțiune este acuzată și fosta ministră Ioana Mihăilă, care a deținut funcția timp de 5 luni, în anul 2021.

Fostul premier Florin Cîțu a fost pus sub urmărire penală de DNA, miercuri. Este acuzat de complicitate la abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave în dosarul vaccinurilor anti-COVID-19.

Precizările lui Vlad voiculescu, într-o postare pe Facebook:

„(…) Voi merge astăzi la 10:00 la DNA pentru a auzi pentru prima dată cum se justifică deformarea realității și lansarea unor acuzații defăimătoare (pe surse) de către o instituție a statului român.

Ceea ce spun nu e un aruncat al responsabilității, ci adevărul faptic: ca ministru al Sănătății nu am avut un cuvânt de spus în privința vaccinării și am spus asta și atunci. In 3 luni am făcut alături de echipa mea tot ce am putut mai mult și mai bine – m-am luptat pentru acces egal al românilor la vaccinuri, am deschis spitale pentru bolnavii cronici, am găsit o soluție pentru înmormântări decente, am conceput PNRR pe sănătate și altele. Cine a luat acele decizii legate de achiziția vaccinurilor? Aceiași pe care îi vedeați la televizor în fiecare zi a anului 2021 vorbind despre vaccinare. Acum toți și-au înghițit limbile. Am arătat în interviul dat Hotnews (în comment) clar cine și cum a decis.