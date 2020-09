Zărescu a depus la DNA înregistrările cu Nicuşor Dan care intervenea pentru „Câine”

Cristian Zărescu, fost jurnalist al Antenei 3 și ulterior consilier al primarului PSD al Sectorului 4 București a depus joi, la Direcția Națională Anticorupție (DNA), înregistrările convorbirilor cu Nicuşor Dan privind ordinul de demolare a restaurantului construit ilegal de Mihai Mitrache zis „Câine”, în Orăşelul Copiilor.

La ieșirea din sediul DNA, Zărescu a declarat: „Mi-au pus câteva întrebări. Nu pot să dau mai multe amănunte. Deocamdată mi-au cerut să pun la dispoziţie aceste înregistrări pe un suport audio. Înregistrările le-ati auzit și dumneavoastră, nu am pus la dispoziția celor de la DNA altceva decât a apărut”.

Nicușor Dan râde și spune: „Dacă el vinde droguri sau face prostitutie, as incerca sa-l prind cu institutiile care se ocupa de asta. Dar strict pe speta asta, cu clădirea, eu cred că el are dreptate”.

„Pe 12 decembrie 2019, Nicușor Dan a venit la sediul Avocatului Poporului, cu Mitrache, soția și avocatul lor, unde s-au întâlnit într-o audiență ad-hoc cu o adjunctă a Avocatul Poporului, iar din nota încheiată rezulta că ei s-au plâns că vor fi puși pe drumuri, că nu vor mai avea unde să locuiască în prag de iarnă. Au depus o petiție, dar nu pe numele lui Mitrache, ci pe numele Paula Popescu, o rudă a lui Mitrache, susținând că ei de fapt locuiesc acolo. Pe 17 decembriue, colegii mei au constatat că nu au documentele necesare și le-au trimis o adresă în care le-au cerut documentele care lipseau. Nu le-au mai trimis, drept care noi am decis să închidem acest dosar”, a relatat Renate Weber, într-o intervenție telefonică la Antena 3. Renate Weber a spus că este un caz unic la instituția Avocatului Poporului când un parlamentar intervine „într-un caz personal”. „Mi-am întrebat și eu colegii dacă au mai avut o situație în care un politician a venit în audiență pentru un caz personal. Mi-au răspuns că niciodată nu s-a întâmplat așa ceva”.

Nicușor Dan a susținut, că, fiind parte în proces, prin Asociația Salvați Bucureștiul a încercat găsirea unei soluții amiabile.

„În primăvară, informasem, în scris, Avocatul Poporului și Primăria Sectorului 4 despre demolarea ilegală pe care se pregătea s-o comită. La momentul înregistrării, acum câteva luni, partea vătămată încerca să ajungă la o soluție amiabilă. Ca parte în proces, prin Asociația Salvați Bucureștiul, le-am cerut celor două părți să se întâlnească, împreună cu avocații lor, pentru a discuta. Până la urmă, procesul a continuat și justiția ne-a dat câștig de cauză, fapt care arată că acțiunea noastră a fost una legitimă”, a spus el.

„Deci, un cetăţean, un proprietar de construcţie cu autorizaţie din Sectorul 4 a fost demolat abuziv de către Primăria Sectorului 4. Înainte ca el să fie demolat, a venit la mine, m-am dus cu el la Avocatul Poporului, acesta nu a preluat acest caz. Nu ştiu de ce, nu am primit explicaţii de la ei. Am contactat Primăria Sectorului 4, l-am sunat direct pe primar, am vorbit, le-am spus atenţie, faceţi un mare abuz. Nu au făcut nici ei nimic, am mers în instanţă cu Asociaţia Salvaţi Bucureştiul de partea persoanei care a fost abuzată şi am avut câştig de cauză definitiv la Curtea de Apel Bucureşti”, a insistat Nicuşor Dan.

El susţine că nu a văzut toate documentele care au stat la baza autorizaţiei de construcţie, dar a văzut prima pagină în care se arată că s-a acordat autorizaţia de construire, construcţia fiind legală.

Întrebat dacă Asociaţia Salvaţi Bucureştiul a primit vreodată vreo sponsorizare de la omul de afaceri Mihai Mitrache, Nicuşor Dan a negat, afirmând că niciodată nu s-au luat bani de la cei care pe care i-au reprezentat.