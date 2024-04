Alianța PSD-PNL, înfrățită cu PUSL la europarlamentare: Ciolacu și Ciucă, în „tablou” cu Grapini când depun la BEC lista comună a candidaților

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, și cel al PNL, Nicolae Ciucă, au depus vineri cu mare tamtam la Biroul Electoral Central (BEC) lista comună a candidaților pentru alegerile europarlamentare din 9 iunie.

Ciolacu şi Ciucă au pornit cu alaiul de televiziuni după ei, spre BEC, de la noul sediu al alianţei din Şoseaua Kiseleff 57, care a aparținut în trecut USL şi apoi al ALDE.

Cei doi au fost însoțiți de membri ai conducerilor celor două partide şi europarlamentari, printre care Mihai Tudose, Gabriela Firea, Paul Stănescu, Marian Neacşu – de la PSD – şi Rareş Bogdan, Lucian Bode, Dan Motreanu, dar și penalul Andrei Baciu – de la PNL.

Între Ciucă și Ciolacu, la declarații a tronat Maria Grapinide la PUSL – „mâna dreaptă” a lui „Felix” Voiculescu, plasată de PSD pe un loc eligibil pe lista comună.

Iată cine figurează pe ista comună a candidaților la eurparlamentare

1. Mihai Tudose

2. Rareş Bogdan

3. Gabriela Firea

4. Dan Motreanu

5. Claudiu Manda

6. Daniel Buda

7. Victor Negrescu

8. Adina Vălean

9. Vasile Dîncu

10. Maria Grapini

11. Siegfried Mureşan

12. Gheorghe Cârciu

13. Dragoş Benea

14. Mircea Hava

15. Dan Nica

16. Gheorghe Falcă

17. Roxana Mînzatu

18. Virgil Popescu

19. Alexandru Muraru

20. Ștefan Mușoiu (în locul lui Titus Corlățean, care s-a retras)

21. Mara Mareş

Declarațiile „vedetelor”

Nicolae Ciucă: „Este o echipă pe care am asumat-o împreună, încât să ne ducem la capăt angajamentul pentru a continua cu aceeași responsabilitate să asigurăm guvernării și dezvoltarea României. Această echipă are misiunea de a merge la Bruxelles, nu pentru un partid, nu pentru PNL, nu pentru PSD, are misiunea să meargă la Bruxelles pentru România, pentru cetățenii României, pentru a face tot ceea ce le stă în putință pentru a continua acest proces de dezvoltare cu bani europeni”.

Marcel Ciolacu: „Din punctul meu de vedere, atât eu, cât şi domnul preşedinte Nicolae Ciucă am făcut ceea ce este corect pentru România şi pentru români şi am dat dovadă de maturitate politică şi cred că am depăşit momentul în care România trebuie să trăiască, mai ales în timpul campaniilor electorale, în circ, scandal şi întotdeauna să folosim şi să împingem românii de a vota contra”.

Mihai Tudose: „Eu sunt foarte încrezător în bunul simţ al românilor, în faptul că vor înţelege ce înseamnă votul util pentru România. Este o construcţie amplă, noi sperăm să funcţioneze foarte mulţi ani şi această echipă mixtă între cele două partide democratice importante din România să fie oglinda activităţii guvernamentale, unde lucrurile funcţionează de aproape doi ani, spre trei ani de acum, în aşa măsură încât tot ce înseamnă program guvernamental să-şi regăsească susţinerea în activitatea acestei echipe de la Parlament, iar deciziile importante la nivel de Uniunea Europeană, de Comisie, de Consiliu să poată fi influenţate şi adaptate la realitatea necesităţilor româneşti”.

Rareș Bogdan: „Sunt absolut convins că lista comună va putea la Strasbourg şi Bruxelles să negocieze poziţii cheie pentru România, să conteze şi fiecare vot care va fi de aici înainte pentru orice rezoluţie, pentru orice directivă, pentru orice propunere să fie negociată exclusiv cu ajutorul românilor prezenţi acolo pe lista comună PNL PSD, care să asigure acea majoritate necesară”.