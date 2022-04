Anca Dragu îl acuză pe Câciu: „Vă permiteţi să ţineţi ANAF fără conducere”. Călugăreanu, la Conturi

Fostul președinte al Senatului, Anca Dragu (USR), l-a acuzat pe ministrul PSD al Finanțelor, Adrian Câciu, că „își permite” să ţină ANAF fără conducere, „de săptămâni bune”, după plecarea Mirelei Călugăreanu – care va fi numită consilier de conturi în cadrul Curții de Conturi.

Senatoarea USR i-a reproşat ministrului Câciu, miercuri, direct de la tribuna Senatului, unde acesta a fost chestionat la „Ora Guvernului”:

„Despre ANAF: ştim bine că încasările nu stau chiar bine, dacă corectăm valorile nominale cu inflaţia şi taxele şi impozitele amânate, încasările la zi sunt sub aşteptări. Cu toate acestea, domnule ministru, vă permiteţi să ţineţi ANAF fără conducere, de săptămâni bune. Putem înţelege jocurile tranzacţionale la nivelul şefilor celor trei partide din coaliţie, dar pe dumneavoastră, domnule ministru, nu v-am auzit îngrijorat de situaţia de la ANAF. Nu v-am văzut să bateţi la uşa coaliţiei şi să cereţi să numească odată un şef la ANAF, pentru că situaţia este critică. Faptul că durează atât de mult numirea şefului ANAF arată încărcătura politică pe care o are această funcţie, deşi ar trebui să numiţi un tehnician, care să pună pe picioare instituţia. Direcţia Antifraudă nu pare că mai funcţionează, iar controlul de bază a analizei riscurilor este deja istorie. Precompletarea formularelor şi sistemul electronic i-factura sunt adevărate dezastre, iar mutarea contestaţiilor de la ANAF la Ministerul Finanţelor a rămas pe hârtie, plata cu cardul nu funcţionează la multe ghişee ANAF. Ce aveţi de gând să faceţi cu ANAF? ”.

Ministrul Finanţelor, Adrian Câciu, este invitat miercuri la dezbaterea „Ora Guvernului” din plenul Senatului, la solicitarea grupului parlamentar USR, tema fiind„Perspectiva deteriorării puterii de cumpărare a românilor, a finanţelor publice şi a echilibrelor macroeconomice ale României”.

Călugăreanu a condus și ANAF, și CEC

Mirela Călugăreanu a fost șefa ANAF cu cea mai lungă perioadă la conducerea instituției: între iulie 2017 – martie 2018 și iunie 2019 – aprilie 2022.

Ea a condus atât ANAF, de unde a încasat 129.792 lei pe an, conform ultimei declarații de avere, cât și CEC Bank, de unde a primit – tot din bani publici – suma de 252.972 lei pe an. Soțul Mirelei Călugăreanu, angajat la o direcție de taxe și impozite din București, aduce în casă 98.154 lei pe an.

5 imobile și 4 terenuri

Declarația de avere a Mirelei Călugăreanu mai arată că aceasta deține 4 terenuri (3 intravilane, dintre care două în București și unul în Giurgiu), plus un teren agricol în județul Giurgiu, primit cu titlul de moștenire de familie.

Călugăreanu are și 5 imobile: două case și două apartamente în București și o casă de vacanță în județul Giurgiu.

Averea șefei ANAF este completată de minilingouri de aur în valoare de 8.600 euro, de o mașină de teren și de 30.000 euro într-un cont bancar.

Download (PDF, 419KB)

Mirela Călugăreanu a fost avizată favorabil, la senat, pentru funcția de consilier la Curtea de Conturi.

Download (PDF, 317KB)