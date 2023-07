AZILELE GROAZEI: Ciolacu îi cere noului ministru al Muncii să suspende 8 șefi de AJPIS și pe cel al Direcției Muncii

Premierul Marcel Ciolacu i-a cerut, joi, noului ministru al Muncii, Simona Bucura-Oprescu, să-i suspende din funcție pe șefii AJPIS (Agenţiile Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială) din 7 județe și București „până la finalizarea anchetelor disciplinare” începute de antecesorul acesteia, Marius Budăi, care a demisionat forțat.

Ciolacu a precizat, la începutul ședinței de guvern, că „suntem la finalul controlului la nivel naţional pe care l-am cerut şi deja există date şi fapte clare care ne obligă pe toţi să luăm anumite decizii ferme”.

El a amenințat inclusiv că va desființa aceste agenții.

„Există o situaţie, sincer, de netolerat: judeţe unde s-au găsit centre fără autorizaţie, centre care funcţionau clandestin – toate sub ochii funcţionarilor statului român. Plus alte centre cu probleme grave închise sau cu activitatea suspendată. Din punctul meu de vedere este inadmisibil acest lucru. Cele mai multe asemenea cazuri sunt în: Arad, Giurgiu, Constanţa, Maramureş, Hunedoara, Teleorman, Vrancea şi Bucureşti, mai ales în Sectorul 1. Solicit noului ministru al Muncii, doamna Simona Bucura Oprescu, ca toţi şefii Agenţiilor Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, celebrul AJPIS din aceste judeţe, plus şeful Agenţiei Municipale Bucureşti să fie urgent suspendaţi din funcţie, până la finalizarea anchetelor disciplinare. Totul legal”, a adăugat Ciolacu.

Premierul a mai spus că inspectorii au descoperit și „o problemă uriașă cu munca la negru”.

„E clar că Inspecția Muncii nu și-a făcut treaba, cer suspendarea șefului instituției. Părerea mea este să fimmult mai curajoși. Cred că trebuie să desființăm cu totul instituții care s-au dovedit incapabile să facă față”, a arătat Ciolacu.

De asemenea, premierul a spus că șeful Poliției a început controale la inspectoratele județene din județele cu cele mai multe azile închise.

„Sunt ferm convins că demiterile și demisiile sunt necesare, dar nu rezolvă decât o parte a problemei. Urmează modificarea legislației privind acreditare și controlul centrelor”, a declarat Ciolacu.