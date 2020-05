Barna îl atacă pe Orban: Ce ar fi să vorbim despre starea de alertă maximă în economie?

Liderul USR, Dan Barna, l-a atacat, luni, pe premierul Ludovic Orban în Camera Deputaților, care a venit pentru prima dată în ultimele două luni de stare de urgență, să dea raportul de activitate.

Orban a avut proasta inspirație, luni dimineață, în debutul ședinței Guvernului, să declare că „după starea de lertă” de trei zile, când chiar el a provocat vidul legislativ, urmează „starea de alertă maximă”.

Iată ce a spus Barna:

„V-am auzit dimineață vorbind despre starea de alertă maximă. Ce ar fi dacă am vorbi şi despre starea de alertă maximă în economie sau mai degrabă starea de prioritate maximă în economie. Mi-aş fi dorit să vă aud detaliind un pic mai mult despre acest program IMM Invest, pentru că este un program care s-a născut gata înţepenit. (…)

Antreprenorii au cerut două elemente foarte simple: predictibilitate şi sprijin acolo unde se poate. În realitate nu au primit nici pe unul, nici pe celălalt. (…) Nu aveţi un mandat prea uşor – şi ştim foarte bine ce înseamnă haosul şi inerţia din statul român. Doar că observăm cu amărăciune nişte realităţi (…)

În toată această perioadă, domnule Orban, am luat şi măsuri şi am făcut măsuri pe care vi le-am adresat personal şi în spaţiul public. Nici măcar nu avem pretenţia paternităţii acestor măsuri, cum nu am avut nici întrecut când eram alături de PNL în opoziţie şi când PNL devenise aproape USR-ist preluând foarte multe dintre mesajele noastre.

Dle premier, nu vă acuz de rea-voință. În toată această perioadă am propus măsuri și nici măcar nu avem pretenția paternității acestor măsuri, cum nu am avut nici în opoziție, când PNL devenise aproape userist preluând paternitatea multor mesaje.

Măsuri: eliminarea impozitului pe salariul minim, impozitarea pensiilor speciale. Binomul PSD-PNL se activează foarte bine în momente critice. Trebuia oprit PNDL, o invenție a unui pușcăriaș. De ce nu folosim fondurile europene?”.

Preşedintele USR, Dan Barna, l-a taxat pe Orban și pentru menținerea pensiilor speciale:

„Un lucru despre care USR va continua să vorbească, atât timp cât va fi în acest Parlament, este desfiinţarea sau impozitarea reală a pensiilor speciale. O abordare frontală, prin decizie de Guvern, ar fi putut să îndrepte această injustiţie sfidătoare despre care cetăţenii ne vorbesc cu fiecare ocazie. Principiul e simplu şi formal, toată lumea este de acord cu el, doar că până în prezent acest lucru nu s-a întâmplat, printr-o convenabilă colaborare a binomului PSD-PNL care se activează în momente critice. Ar mai fi trebuit să fie făcută oprirea scurgerii fondurilor către feudalismul local numit PNDL – o invenţie a unui actual puşcăriaş care s-a dovedit un mecanism corupt de alocare a banilor publici”.