Baronul PNL de Prahova, Iulian Dumitrescu, nu scapă de controlul judiciar, iar PSD nu vrea candidat penal

Baronul PNL de Prahova, Iulian Dumitrescu, nu scapă de controlul judiciar prelungit cu 60 de zile de instanță, la solicitarea procurorilor DNA. El are interdicție să-și exercite funcția de preşedinte al Consiliului Judeţean (CJ) Prahova.

Tribunalul Bucureşti a respins, miercuri, contestația depusă de Iulian Dumitrescu, în dosarul în care este anchetat pentru o mită de 16 milioane lei.

În plus, PSD vrea alt candidat din partea coaliției pentru CJ Prahova, și anule pe actualul prefect al judeţului, Virgil Nanu.

„Oricine are probleme de natură juridică, aşa cum are Iulian Dumitrescu astăzi, este exclus să fie pe lista PSD. Noi credem în valorile pe care le spunem public şi mă aştept ca şi cei de la PNL în momentul în care spun un lucru să se şi ţină de el. Cred că nu este corect faţă de cetăţenii din judeţul Prahova ca un om care are astăzi probleme de natură juridică, până când acestea se lămuresc, să fie în situaţia de a candida. Cel puţin noi la PSD avem această abordare şi cred că este o abordare corectă faţă de cetăţeni”, a spus ministrul Economiei, Radu Oprea, la Senat.

În acelaşi dosar, sunt anchetaţi sora lui Iulian Dumitrescu, pentru complicitate la luare de mită şi fals în înscrisuri sub semnătură privată, şi cumnatul acestuia, pentru complicitate la luare de mită şi fals în declaraţii.

Iulian Dumitrescu este acuzat că, în perioada noiembrie-decembrie 2022, i-a pretins unui om de afaceri să achiziţioneze, în schimbul sumei de 47.500.000 de lei, părţile sociale deţinute de cumnatul său la o societate comercială, valoare supraevaluată faţă de valoarea reală, şi ar fi primit până în data de 04.12.2023 suma totală de 16.210.000 de lei.

Una dintre societăţile omului de afaceri ar fi avut la momentul pretinderii în derulare un contract cu CJ Prahova, iar ulterior achiziţionării acţiunilor de la cumnatul lui Iulian Dumitrescu i s-ar mai fi atribuit un nou contract de lucrări cu beneficiar CJ Prahova.

Totodată, DNA susţine că au fost depistate nereguli în declaraţiile de avere ale lui Dumitrescu.