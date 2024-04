Băsescu: Piedone nu se retrage pentru că e în înțelegere cu Ciolacu, să nu câștige Firea

Fostul președinte Traian Băsescu pune punctul pe „i”: Piedone nu se retrage din cursa pentru funcția de primar general al Capitalei pentru că este în înțelegere cu Marcel Ciolacu să nu câștige Gabriela Firea, care ar avea apoi pretenție să candideze la prezidențiale.

Întrebat la Digi 24, duminică seară, dacă este în interesul lui Ciolacu ca Firea să nu câștige Capitala, Băsescu a răspuns: „Da, și de asta rămâne Piedone în competiție. Eu sunt convins că insistența asta publică «n-am vorbit, n-am sunat, nu ne-am auzit» este ca să pună o perdea de fum. Nici Ciolacu, nici Piedone nu e omul care să nu intre în dialog dacă există un interes. Și eu sunt sigur că există acest interes, menținerea lui Piedone ca să se diminueze șansele lui Firea”.

Ciolacu declarase, săptămâna trecută: „Eu am terminat ce am avut de spus şi de transmis domnului Cristian Popescu Piedone, am încheiat. Îi urez, din acest moment, sănătate”. Ciolacu a susţinut, anterior, că „locul lui Piedone este în echipa” PSD-PNL. Piedone i-a răspuns: „Nu mă retrag şi nu negociez cu nimeni. Nu m-a sunat şi nu sun pe nimeni. (…) Cred că sunt singurul candidat care, de la început până în prezent, şi până pe 9 iunie, mi-am ţinut verticalitatea. Ce am spus aia am făcut. Zvonurile de retragere sunt la bursa zvonurilor, aruncate de cancelariile şi zvonacii de partid, să îndoiască electoratul. Din păcate, s-au îndoit singuri şi electoratul astăzi este în faza de analiză”.

Băsescu a mai fost întrebat, la Digi 24, dacă nu îl va costa pe Ciolacu pierderea alegerilor la București. Iată răspunsul: „Ba da, da și dacă Firea va face un rezultat bun, pentru că toți vor spune «Nu vezi? i-au lipsit trei procente să câștige primăria», dacă o băgai de la început în competiție își lua cele trei procente și ar fi câștigat. Ciolacu a făcut un joc și mârșav și nedrept, spun asta în condițiile în care îmi doresc ca Firea să aibă parte de bătăi cât cuprinde în politică. În ce privește situația actuală a lui Firea, dacă se retrage Piedone, câștigă sigur Firea, o văd prima. La cum arată cifrele astăzi. Dar Piedone nu se va retrage pentru că e în înțelegere cu Ciolacu. Este vital pentru Ciolacu ca Piedone să rămână în competiție”.

Dacă PSD ar pierde alegerile la București: „Nici eu nu l-aș ierta pe Ciolacu, l-aș trimite la Buzău”, a arătat Băsescu. El l-a taxat: „Am crezut că Marcel Ciolacu e un om bun, dar când am văzut ce a făcut pentru locale, m-am lămurit că e o făcătură. (…) Ciolacu e un meltican care le învârte, le zăpăceşte, ori la Bucureşti nu merge nici la PSD, nici la PNL. Ori la Bucureşti nu se face tot aşa, se face altfel, mai ales că sunt sectoarele care trăiesc zi de zi în parteneriat şi PSD şi PNL au parteneriat la sectoare. N-ai cum să vii să plantezi un candidat peste noapte. Deci cred că a greşit Ciolacu”.