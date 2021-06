Boc, în turneu electoral cu premierul: Îl susţin pe Cîţu dintr-un motiv particular și egoist

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, aflat în turneul electoral prin țară cu premierul Florin Cîțu care vrea să fie ales președintele PNL, a declarat vineri, la Baia Mare, motivele pentru care îl susţine pe acesta să obțină șefia partidului.

„Pot să vă spun că am un motiv particular şi egoist. N-o să vă gândiţi la care, şi o să spuneţi metroul, cum spun cei de la PSD. (…) Deci, nu pentru acel motiv îl susţin pe domnul Cîţu, ca să fiu foarte bine înţeles. Pentru un motiv particular, egoist, care ţine de familia mea, de fetele mele. Eu vreau ca ele să trăiască în România. Se apropie de sfârşitul ciclului universitar şi îmi doresc ca viitorul lor să fie aici, în ţara asta. Or, ştim că sunt patru milioane de români în afara României”, a spus Emil Boc, într-o conferinţă de presă.

Amintim că Elena Băsescu, fiica fostului președinte Traian Băsescu, a ales să trăiască în țară după ce și-a încheiat mandatul de europarlamentar și a ratat alegerea în Parlamentul româniei pe listele PMP.

Ea este consilier la Parlament – funcție plătită regește din bani publici, alături de alte privilegii.