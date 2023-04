Boloș face la loc comanda în privința lefurilor bugetarilor, după ce l-a contrazis Ciucă: „Nici vorbă! Dacă trebuie, mi-aș tăia din salariu”

Ministrul Fondurilor Europene, Marcel Boloș, numit de PNL în această funcție, a făcut la loc comanda în privința tăierii salariilor bugetarilor, măsură pe care a anunțat-o sâmbăta trecută, pe fondul creșterii deficitului bugetar – o „gaură” de 20 de miliarde de lei fiind înregistrată în primele luni ale acestui an.

„Eu am prezentat scenariile unei reforme pe care o avem de dus. S-a înțeles că eu vin cu propunerea tăierii de salarii, nici vorbă (…) Dacă trebuie, pentru oameni, mi-aș tăia din salariu, nu am nicio problemă cu asta (…) M-a sunat domnul prim-ministru, am avut o discuție foarte aplicată, i-am zis că n-am făcut decât să spun ce e în PNRR, nu de Guvernul Ciucă, nu, Doamne ferește!”, a declarat Boloș marți, la o zi după ce l-a contrazis premierul Nicolae Ciucă, lide al PNL.

„Domnul prim-ministru a zis foarte clar că nu se va atinge de salarii și investiții. Nu avem decât alternativa cheltuielilor de funcționare (de tăieri, n.red.). Sunt alte ministere care probabil au inclusiv cheltuieli cu partea de transferuri (…) Premierul a zis foarte clar, era lângă mine, că discutăm de o reducere cu excepția investițiilor și salariilor”, a mai spus Boloș.

De altă părere era însă Boloș sâmbătă, la Antena 3: „Noi avem acum în momentul de față o cheltuială cu salariile în sistemul bugetar de în jur de 110 miliarde lei. Condiția pe care noi o avem, impusă în PNRR este cea referitoare la sustenabilitate, având în toate experiența și să zicem, procedura aceasta de negociere cu reforma privind pensiile speciale și modul în care pune problema Comisia Europeană pentru sustenabilitate pe aceste variante am spus posibile că ne îndreptăm fie o revizuire a salariilor în sistemul bugetar, fie o potențială reducere a numărului de bugetari, dar acest lucru îl va hotărî coaliția la momentul potrivit. Avem și varianta în care avem o mai bună colectare la veniturile fiscale pe care le gestionăm sau o revizuire a politicii fiscale a României”.

Ciolacu a cerut să fie dați afară pensionarii reangajați la stat

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a cerut miercurea trecută, pe Facebook, o „curățenie generală în cheltuielile publice”, susținând că este „o sfidare” ca acei „tineri pensionari” să fie reangajați la stat, de multe ori pe aceeași poziție, în timp ce alți români muncesc din greu pentru un salariu.

„Este profund inechitabil ca atunci când cetățenii se confruntă cu greutăți și cu scăderea puterii de cumpărare, cheltuielile statului să se extindă fără măsură. Un Guvern, care este alături de cetățeni, trebuie să ia măsuri pentru diminuarea risipei de fonduri din instituțiile publice.

Trebuie să analizăm toate zonele din aparatul de stat în care există cheltuieli exagerate sau nejustificate. De exemplu, ar trebui eliminate toate acele „bonusuri de lungă durată” din sectorul bugetar.

Mă refer la acele premii sau sporuri care, în loc să fie o recompensă pentru un rezultat excepțional, s-au transformat într-un fel de rentă permanentă fără legătură cu performanța în muncă.

De asemenea, ținând cont că s-a vorbit mult despre reforma pensiilor, ar trebui ca toate ministerele și celelalte instituții să facă o restructurare a posturilor ocupate de angajați care, pe lângă salariu, primesc și pensie de la stat, fără a fi împlinit încă vârsta de pensionare!

Este o sfidare să-i vedem pe acei „tineri pensionari” reangajați la stat, uneori pe aceeași funcție, pentru a cumula mai multe venituri, în timp ce restul cetățenilor muncesc din greu pentru un salariu sau au muncit o viață pentru a-și câștiga cuvenita pensie. Solicit deci o curățenie generală în cheltuielile publice. Nu tăiem nimic de la investiții! Dar trebuie să reducem drastic risipa”, a scris liderul PSD.