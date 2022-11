Budăi contrazice Comisia Europeană și îi cântă în strună lui Ciucă: „Pensiile militarilor nu sunt speciale; proiectul de lege, în câteva zile la Guvern”

Ministrul Muncii, Marius Budăi (PSD) contrazice Comisia Europeană, care a cerut României ca pensiile să fie acordate numai pe baza contributivității.

„Ideea mea a fost de la început şi am spus tot timpul că pensiile militarilor nu sunt pensii speciale, însă o să avem proiectul de final. Ceea ce pot să vă spun acum este că am fost extrem de transparent, spre deosebire de ceea ce s-a făcut când s-a scris proiectul, şi am discutat în paralel şi cu Comisia şi cu Banca Mondială, dar şi cu cei interesaţi”, a spus Budăi, luni, la Palatul Parlamentului unde a fost convocat de USR la „Ora Guvernului”.

Budăi a precizat că va finaliza în câteva zile proiectul noii Legi a pensiilor şi îl va înainta Guvernului Ciucă, pentru aprobare.

Pe 7 noiembrie, a avut loc o întâlnire între Ministerul Muncii și Ministerul Investițiilor Europene, cu Celine Gauer, director general RECOVER în cadrul Comisiei Europene, și cu Massimo Suardi, director în Direcția generală Afaceri Economice și Financiare din cadrul Comisiei.

„Concluziile finale vor fi trase în maximum două zile, iar draftul de proiect care deja este pe final vă asigur că îndeplinește toate criteriile din PNRR. Vor fi respectate prevederile Curţii Constituţionale, vor fi respectate prevederile din PNRR, în rest suntem pe ultimele discuţii şi proiectul va fi înaintat Guvernului. În câteva zile înaintăm către Guvern şi către Comisie, după care îl înaintăm în Parlament”, a dat el asigurări.

A trecut aproape un an de când ministrul Muncii tărăgănează elaborarea proiectului noii legi a pensiilor – cum, de altfel, au procedat și antecesorii săi Violeta Alexandru (din Guvernul Orban) și Raluca Turcan (din Guvernul Cîțu).

Numai că, de data aceasta, tragerea banilor din PNRR este condiționată de îndeplinirea acestui jalon – reforma pensiilor. Astfel, noua lege trebuie adoptată până la finalul acestui an.

Budăi asusține că„ încă se poartă discuţii politice în privinţa jalonului referitor la pensii din PNRR”.

Amintim că premierul Nicolae Ciucă (PNL) este general în rezervă, încasând o așa-zisă „pensie militară” pentru care nu a contribuit la Bugetul de pensii.El s-a pensionat anticipat ca să se reangajeze la stat și să cumuleze două venituri grase din bani publici, în valoare totală de 502.920 de lei/an.

Astfel, potrivit declarației de avere, tânărul rezervist din Armată, protejatul lui Iohannis, încasează 215.000 de lei/an (aprox. 43.000 de euro) din pensia „militară”, pentru care nu a contribuit la fondul de pensii.

Iar cum indemnizația de premier este de 23.920/lună, Ciucă mai bagă în buzunar 287.040 lei/an.

Și în anii 2020 și 2021, Ciucă a cumulat pensia grasă cu indemnizația de ministru al Apărării în valoare de 168.613, astfel că a câștigat frumoasa sumă de 384.493 lei/an.

