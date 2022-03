Budăi este atacat sistematic de Cîțu, dar îi susține propunerea de reducere a CAS

Ministrul Muncii, Marius Budăi este atacat sistematic de PNL-iști în frunte cu Florin Cîțu, dar PSD-istul a adoptat mereu o atitudine defensivă.

Mai mult, Budăi a declarat că îi susține propunerea lui Cîțu de reducere cu 5% a CAS:

„Dacă decide coaliţia, o punem în aplicare. Nu e o decizie pe care să o ia un ministru sau altul. Să se decidă politic şi vă comunic tot ce trebuie despre ea. Este o chestiune de Cod fiscal însă, iar Codul fiscal nu e la Ministerul Muncii”.

El a adăugat că a văzut că unele sindicate se opun acestei măsuri, dar şi o organizaţie patronală:

„Am văzut chiar şi o organizaţie patronală care se opune pentru moment acestei măsuri. Sindicatele au dreptate, se adânceşte într-adevăr deficitul, dar să nu panicăm oamenii, nu le scad pensiile. Nu înseamnă că pe viitor vor avea o pensie mai mică cei care contribuie acum”.

Luni, preşedintele PNL, Florin Cîţu, a lansat un nou atac la Budăi, pe motiv că ar fi spus că a reușit să obțină aprobarea Comisiei Europene pentru renegocierea PNRR și creșterea procentului alocat pensiilor:

„Dacă Comisia Europeană susține că este sustenabil să avem un procent mai mare pentru pensii, atunci eu nu mă opun, dar nu am auzit despre așa ceva. Dacă a reușit, eu n-am astfel de informații, nu am văzut discuții la nivelul Comisiei Europene. Dacă Comisia Europeană a decis că se poate mări acel procent, ar însemna o renegociere a întregului PNRR, dar poate se face o excepție pentru România, nu știu, dar eu nu am astfel de informații. Pentru că până la urmă sper să nu fi fost lansat un fake news, dacă tot ceea ce spune ministrul Muncii nu se întâmplă, asta înseamnă că îi tot amăgește pe români”.