Budăi îl contrazice pe Ciolacu: „Nu a discutat nimeni despre supraimpozitare. Niciun salariu nu va scădea, nu vor fi tăiate sporuri”

Ministrul Muncii, Marius Budăi, i-a asigurat marţi, pe bugetari, că Guvernul nu le va îngheţa salariile și nu le va tăia sporurile, deoarece „vorbim de oameni, de suflete”. El l-a contrazis pe șeful său de partid, Marcel Ciolacu: „Nu a discutat nimeni despre supraimpozitarea muncii”.

„Nu vorbim de înghețarea salariilor la stat, salariile au fost majorate. Vorbim de o neintervenție asupra legii salarizării. Pentru a putea avea această analiză de impact, avem nevoie să nu fie intervenție asupra legii câteva luni. Știți foarte bine, suntem într-un contract cu Banca Mondială, punem la dispoziția Băncii Mondiale datele, astfel încât să avem oglindă unde suntem acum și să știm ce măsuri trebuie să luăm. Deci, nu vorbim de o înghețare a salariilor, vorbim de o neintervenție pe o perioadă limitată, a explicat Marius Budăi.

Întrebat despre noua lege a salarizării, ministrul a spus: „Nu vor fi tăiate sporuri, vor fi rearanjate veniturile. Vorbim de oameni, de suflete. Eu va spun că nici un salariu nu va scădea. Nu știu forma finală, pentru că suntem în discuții, în construcție. Nu pot face presupuneri”.

„Cât timp va fi PSD la guvernare nu va fi nicio scădere de venituri. Nu cred că în 33 de ani poate spune cineva de scăderea veniturilor când a fost PSD la putere. Discuțiile cu Comisia Europeană merg de la cerere la cerere de rambursare de cheltuieli și discuțiile cu Comisia Europeană, iar ei au apreciat disponibilitatea mea pentru dialog, fie că a fost un dialog tehnic sau un dialog la nivel de conducere”, a mai arătat el.

Afirmațiile lui Budăi, făcute la Parlament, vin la doar câteva zile după ce s-a declarat împotriva eliminării cumulului pensiei cu salariul la stat.

Întrebat, tot marți, despre stadiul în care se află reforma pensiilor speciale, ministrul Muncii a dat asigurări că „nu există pericol să pierdem banii din PNRR” pe acest jalon:

„După amendamentele aprobate de Senat am retransmis către Comisia Europeană și către Banca Mondială nouă formă a legii, așteptăm în câteva zile răspunsul de la Banca Mondială apoi îl trimitem către Comisia Europeană după care continuăm discuțiile. Suntem în dinamică. Comisia Europeană a apreciat că am redus foarte mult și practic am eliminat posibilitatea de a se abuza de sisteme. Comisia a apreciat că nu va mai fi nici o pensie care să depășească venitul din activitate și că ne-am dus către contributivitate, aliniind vechimea minimă din sistemul public de pensie și cu sistemul bazat pe legi speciale”.

Despre pensiile speciale primite de către cei care au ieșit mai devreme la pensie, față de vârsta de pensionare, Budăi a spus: „Este o discuție mai amplă care trebuie purtată între Ministerul de Finanțe, Ministerul Justiției și Ministerul Muncii pentru că tot ceea ce înseamnă Constituție, Codul Muncii și oportunitate fiscală trebuie discutată la nivel de ministere. Variantele sunt multiple, dar când vom avea o decizie transparentă o vom comunica”.