Ce a obținut Ciucă de la Ursula von der Leyen: „Înlocuirea indicatorului de 9,4% la bugetul de pensii, dar nu am intrat în detalii”

Premierul Nicolae Ciucă a declarat joi, la încheierea vizitei efectuate la Bruxelles, că a „convenit” cu șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, înlocuirea limitei de 9,4% prevăzută în PNRR pentru bugetul de pensii cu un „indicator de disciplină financiară”, dar „discuţia a fost una de principiu”, urmând ca detaliile tehnice să fie stabilite „la nivel de experţi”.

„Am discutat şi aspectul ajustării a o serie de jaloane şi ţinte, astfel încât ele să fie realizabile până în anul 2026. Este de foarte mare interes capitolul pensii. Am discutat specific acest aspect, am prezentat că există acea limită de 9,4% în PNRR pentru bugetul de pensii şi am convenit că este posibilă înlocuirea acestui indicator cu altul, care să ţină cont de studiul Băncii Mondiale şi de un indicator de disciplină financiară “, a declarat Nicolae Ciucă, joi, într-o conferinţă de presă.

Întrebat de ziariști ce înseamnă concret acest indicator de disciplină financiară, Ciucă a spus: „Ieri (miercuri – n.r.), la întâlnirea pe care am avut-o cu d-na Ursula von der Leyen, nu am intrat în aceste detalii. Au fost convenite elementele de princioiu prin care să implementăm jaloanele din PNRR, să înțeleagă de principiu ce dorim”.

„Orice propunere de schimbare care necesită un proiect de renegociere consumă foarte mult timp. S-a convenit ca, în loc de renegociere, să se discute țintit pe puncte și jaloane”, a adăugat el.