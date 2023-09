Ce vrăji mai face PNL: Îl susține pe Ciolacu în angajarea răspunderii pe măsurile fiscale și face comisii pentru absorbția ALDE

Conducerea PNL, reunită luni în Biroul Național Politic (BPN), a votat, cu doar câteva excepții, să-l susțină pe premierul PSD Marcel Ciolacu în demersul anunțat deja de angajare a răspunderii pe pachetul de legi privind măsurile fiscale. Totodată, au fost aprobte comisii pentru absorbția ALDE.

„Votul de astăzi privind aprobarea angajării răspunderii este cel care confirmă decizia asumării responsabilităţii Partidului Naţional Liberal pentru continuarea guvernării, pentru asigurarea stabilităţii politice a ţării. Ca atare, faptul că am discutat, faptul că discutăm, faptul că sunt dezbateri în interiorul partidului arată că suntem un partid viu, un partid care are subiecte pe care le pune pe masă, le prezintă, fiecare avem argumente şi contraargumente, asta nu înseamnă că, la final, nu avem o abordare care are în spate o decizie, iar la decizia respectivă se aliniază întregul partid”, a declarat liderul PNL, Nicolae Ciucă, întrebat despre puținele voci din partid care cer ieşirea de la guvernare, criticând măsurile fiscale şi asocierea cu PSD.

De asemenea, întrebat în legătură cu posibilitatea ca unii parlamentari liberali să voteze pentru o eventuală moţiune de cenzură depusă de opoziţie la asumarea răspunderii Guvernului, Nicolae Ciucă a precizat că, dacă la nivelul partidului s-a luat o decizie, toţi membrii PNL trebuie să o urmeze.

„Asta cu garanţiile… Pentru partid garantez orice, pentru anumiţi oameni din partid nu putem să garantăm. Fiecare are un mod de comportament, un mod de a reacţiona, în conformitate cu propriile analize, cu propriile concepţii, dar este clar că, dacă la nivelul partidului s-a luat o decizie, toţi membrii partidului trebuie să urmeze această decizie. Este o decizie luată în BPN. Disciplina de partid trebuie să funcţioneze aşa cum a funcţionat şi până acum. Acolo unde nu a funcţionat fiecare trebuie să suporte măsurile şi rigorile disciplinei interne”, a subliniat Ciucă.

Liderul liberalilor a arătat că în acest caz vor exista sancţiuni. “Da, este o disciplină de partid. (…) Am spus şi voi continua să repet chestiunile acestea din convingere: este important să avem aceste discuţii, aceste dezbateri în care fiecare să vină să îşi spună punctul de vedere, dar după ce s-au încheiat discuţiile şi ajungem în acest for de conducere al Partidului Naţional Liberal şi supunem la vot decizia şi decizia a fost aprobată, apoi atunci toată lumea trebuie să treacă la îndeplinirea acestei decizii. Cine nu se aliniază acestei decizii va suporta, aşa cum am spus, măsurile stabilite în regulamentul de funcţionare a Partidului Naţional Liberal şi nu avem niciun motiv să nu le aplicăm”, a declarat Ciucă.

ALDE revine la matcă, după „epoca” Tăriceanu

El a mai spus că BPN a aprobat și „constituirea a două comisii care să poarte negocierile privind fuziunea prin absorbţie a Partidului ALDE cu Partidul Naţional Liberal”.

Comisia pentru armonizarea programului politic ALDE-PNL şi reprezentarea politică a membrilor ALDE este alcătuită din copreşedintele ALDE, Varujan Vosganian şi prim-vicepreşedinţii ALDE, Ionel cel Mare şi Alexandru Baicu.

Comisia pentru armonizarea structurilor de conducere la nivel naţional, judeţean şi local ALDE-PNL este alcătuită din copreşedinţii ALDE Mircea Minea şi Viorel Dosaru şi vicepreşedintele Dan Marian.

După finalizarea negocierilor, în limita mandatului primit, va fi organizat în cel mai scurt timp Congresul de Fuziune dintre ALDE şi PNL.

În martie 2022, conducerea PNL a aprobat fuziunea cu ALDE, partidul înfiinţat de Călin Popescu Tăriceanu.