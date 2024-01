Ciolacu: „Am avut şi am discuţii cu Adrian Năstase; a avut o guvernare de excepţie”

Premierul Marcel Ciolacu a declarat joi seară, la un interviu la Realitatea Plus că a avut şi are discuţii cu fostul prim-ministru PSD Adrian Năstase (condamnat la închisoare în 3 dosare de corupție), despre care susține că a avut o guvernare de excepţie.

Ciolacu a fost întrebat de jurnalista Anca Alexandrescu dacă îşi asumă guvernările anterioare ale Partidului Social Democrat.

Iată răspunsul lui Ciolacu: „Nu îmi aduc aduc aminte de vreo guvernare dezastruoasă a PSD. Nu ştiu, am văzut în ultimul timp că nu îl iubiţi foarte mult pe Adrian Năstase, dar a avut o guvernare de excepţie. (…) Am avut discuţii cu domnul Adrian Năstase şi am discuţii. (…) Este normal să am discuţii cu toţi foştii prim-miniştri, am avut şi cu domnul Tăriceanu, şi să îmi strâng informaţia necesară să iau deciziile corecte”.

Ciolacu a mai spus că „prostii şi tâmpenii” au făcut foştii lideri ai PSD, „mai ales toţi cei care au pierdut alegerile pentru funcţia de preşedinte”.