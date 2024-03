Ciolacu, după Congresul PES: „România trebuie reprezentată la nivel de vicepreşedinte al CE şi al PE; să nu iasă breaking news că am discutat pentru Iohannis”

„Eu cred că România trebuie să se găsească reprezentată şi la nivel de vicepreşedinte al Comisiei, şi la nivel de vicepreşedinte al Parlamentului European”, a declarat premierul Marcel Ciolacu, luni seară, la reîntoarcerea de la Congresul Partidului Socialiştilor Europeni (PES), de la Roma.

Premierul a adăugat că a transmis „foarte clar” care sunt solicitările. „Ca să fii vicepreşedinte, de exemplu, al Comisiei, trebuie să fi fost două mandate de comisar, să fi fost prim-ministru sau să fi fost preşedinte de stat. Să nu iasă breaking news că ajunge domnul Iohannis, că n-am avut această discuţie”, a spus Ciolacu, la Antena 3.

Ciolacu a mai declarat că a insistat ca România să aibă un comisar în zona economică: „O să fie foarte important în perioada următoare şi comisarul pentru vecinătăţi. Aici, ţinând cont de contextul şi cu Republica Moldova, cu Balcanii de Vest şi cu Ucraina. Vor fi două portofolii foarte importante, va fi şi portofoliul, dacă va apărea din nou, acela cu industria de apărare la nivel european”.

El a clamat din nou „stabilitatea” arătând că „sunt foarte multe poziţii, şi pentru prima oară cele două familii au devenit jucători, susţinându-se unele pe altele”, insistând pe coaliția cu PNL: „Aduceţi-vă aminte cum noi, românii, ne dădeam singuri în cap, ne pâram unii pe alţii la Bruxelles, decidenţii de la Bruxelles râdeau de noi, nu obţineam nimic, credeam că suntem deştepţi şi ne întorceam la români acasă şi dădeam vina unii pe alţi”.

„România are nevoie de stabilitate politică. Dacă am reuşit negocieri bune la Comisie, am reuşit să închidem fonduri europene, cu peste 96%… Aproape 900 de kilometri de autostradă sunt în lucru în acest moment. (…) Nu văd o altă construcţie politică, în acest moment, pentru anul 2025. E normal că sunt cele două partide mari, care au fost rivale dintotdeauna, în România. PSD a luat decizia de a intra la guvernare atunci când toată lumea fugea de guvernare. Toată lumea şi-ar fi dorit să rămână PNL singur la guvernare, poate guvern minoritar, iar în acel moment era praf şi PNL, dar şi România, fiindcă că ar fi fost un concurs de populism. Ne-am asumat acest lucru şi – vă spun cu toată sinceritatea – îmi pare bine că am luat această decizie împreună cu colegii mei şi se văd efectele”, a mai spus Ciolacu.