Ciolacu face pe niznaiul în privința vilei ce s-ar renova de RA-APPS pentru Iohannis: „În primul rând, nu știu dacă cheltuielile sunt de 7 milioane de euro”

Premierul Marcel Ciolacu face pe niznaiul în privința vilei de protocol care, potrivit unor surse politice, este renovată de RA-APPS (instituție aflată în subordinea pentru mutarea președintelui Klaus Iohannis după ce i se încheie mandatul de președinte.

„În primul rând, nu știu dacă cheltuielile sunt de 7 milioane de euro. Am aflat și eu de la dvs din presă aceste sume. Este o vilă a RA-APPS, nu e nici prima, nici ultima unde se fac investiții. Ele au fost renunțări de la anumite partide politice. Cu certitudine, astăzi, eu, Marcel Ciolacu, nu vă pot răspunde dacă e pregătită pentru Președinte sau pentru alt demnitar. (…) Depinde câți metri pătrați are, că dacă este la peste 10.000 de metri pătrați, nu știu cât de gigantică este investiția. Același lucru am avut discuție și cu Vila Lac 1 și v-am spus că, din punctul meu de vedere, nu este, în acest moment, o prioritate pentru România. Nu pot interzice RAPPS-ului sau Secretariatului General să își facă un plan de investiții multianual. (…) Haideți să ne vină toată informația de la RAPPS și sunt ferm convins că veți avea toate răspunsurile. Așa este legea”, a declarat Marcel Ciolacu.

La insistențele jurnaliștilor, Ciolacu a continuat argumentele: „V-am spus foarte clar că nu ştim dacă acea clădire este destinată preşedintelui… Haideţi să nu… Se închiriază…ştiţi foarte bine că altă vilă a mai fost pregătită în trecut pentru preşedintele Băsescu şi a avut cu totul altă destinaţie, s-a închiriat pentru o sumă consistentă, da, către o ambasadă, da”.

Nici ministrul Finanțelor nu a putut da mai multe detalii despre aceste cheltuieli care, potrivit informațiilor anchetei Recorder, ajung la 7 milioane de euro.

O investigație făcută de publicația Recorder arată că fostul sediu al PNL și apoi al ALDE de pe Bulevardul Aviatorilor 86 din București este renovat pentru a fi transformat într-o „locuință individuală” care ar urma să fie atribuită președintelui Klaus Iohannis după încheierea mandatului de președinte.

O sursă din mediul politic a declarat pentru G4Media.ro că, în final, lucrările de amenajare vor costa 45 de milioane de lei (circa 9 milioane de euro).

Din extrasul de Carte Funciară reiese faptul că proprietatea de pe Aviatorilor este amplasată pe un teren de 1.110 mp și constă din trei imobile: clădire birouri (S+P+1E) cu suprafața construita la sol de 475 mp și suprafață construită desfășurată de 1.265 mp, un garaj cu suprafața construită desfășurată de 43 mp și o cabină poartă cu suprafața de 23 mp.

Conform legii, foștii președinți au dreptul să primească din partea RAAPPS o reședință oficială. Fostului președinte Traian Băsescu i s-a repartizat o vilă de pe strada Gogol din București, iar renovarea acesteia a costat circa 300.000 de euro.