Ciolacu îi transmite din Qatar lui Cîrstoiu „să răspundă la toate acuzațiile”. „Eu nu i-am cerut lămuriri, dar trebuie să se explice bucureștenilor”

Premierul Marcel Ciolacu i-a transmis miercuri, din Qatar, candidatului PSD-PNL, Cătălin Cîrstoiu, că „trebuie să răspundă la toate acuzațiile” care ise aduc.

El a arătat că,în ședința de luni a liderilor coaliției, s-a stabilit că nu se schimbă candidatul. „După ce decizia coaliției a fost ca domnul doctor Cîrstoiu să fie candidatul comun pentru Primăria Generală a Capitalei, este ca domnul doctor Cătălin Cîrstoiu să facă o conferință de presă și să răspundă la toate acuzațiile”, a declarat Ciolacu.

„Nu trebuie să mi se explice mie. Trebuie să se explice bucureștenilor toate aceste acuzații. Eu nu i-am cerut lămuriri, dânsul trebuie să explice bucureștenilor. Eu sunt premier și copreședinte al unei coaliții împreună cu domnul Ciucă. Nu sunt nici judecător, nici specialist ANI. Cum doamna Clotilde a explicat că e corect că a luat bani de la primărie. Domnul Cîrstoiu va ieși și va explica. Nimeni nu a trimis la un organ de cercetare penală ceva despre domnul Cîrstoiu. Doamna Clotilde e trimisă în judecată, domnul Voiculescu e suspect”, a adăugat Ciolacu.

Trebuie precizat însă că Clotilde Armand nu este trimisă în judecată.

Întrebat dacă ia acum în calcul retragerea candidaturii, după dezvăluirile din mass-media, liderul PSD a răspuns: „Nu am avut această discuție nici cu domnul Ciucă, nici cu domnul Cătălin Cîrstoiu, de retragere. Am avut discuții în coaliție. Cum și dvs aveți în redacții, privind anumite lucruri sesizate, e normal că am avut aceste discuții cu staff-urile tehnice și cu oamenii politici din coaliție, dar nu-i un lucru anormal. N-am avut o discuție punctuală de a retrage pe cineva sau de a veni alt candidat”.