Ciolacu, la unison cu Paul Stănescu pe tema noilor măsuri fiscale: „Nu-i nicio austeritate!”

Premierul Marcel Ciolacu a declarat, marți, că pachetul de măsuri fiscal-bugetare pe care își va angaja răspunderea în fața Parlamentului nu va conţine „nicio austeritate”.

„Continuăm să scriem actul normativ. Pe urmă va fi pus în transparenţă, cum este normal. (…) Până la finalul lunii, terminăm tot circuitul, inclusiv asumarea răspunderii în Parlament. Şi să vedem dacă mai este nevoie de anumite ordonanţe de completare. Am aşteptat şi am vorbit despre aşa-spusa austeritate. Dar eu am văzut în actul normativ că o să crească salariile şi nu-i nicio austeritate”, a precizat el.

Secretarul general al PSD, Paul Stănescu, a afirmat că pachetul legislativ „înseamnă reforme şi responsabilitate, nu austeritate”.

„Este un semnal bun că de ieri avem un acord clar în coaliţie în privinţa angajării răspunderii guvernamentale. Românii aşteaptă să corectăm o serie de nedreptăţi care s-au tot perpetuat. Reducerea cheltuielilor publice, combaterea evaziunii şi eliminarea unor privilegii fiscale nu înseamnă austeritate pentru România, ci garanţia că statul rămâne pe drumul creşterii economice. Spre deosebire de alte perioade, în guvernările PSD nu s-au tăiat salarii, nu au scăzut pensiile, ba din contră am ţinut mereu cu românii. Nu vom face decât să modelăm sistemul de pensii, sistemul fiscal şi pe cel salarial după principii mai corecte”, a declarat Stănescu, marţi, potrivit unui comunicat transmis marți

El a adăugat că „s-a vorbit şi despre linii roşii în coaliţie”, dar le reamintește celor din PNL că „cea mai importantă bătălie pe care o dăm în această perioadă este la Bruxelles”. „Acolo avem negocieri grele şi complexe pentru reducerea deficitului bugetar, fără să ni se impună să creştem taxe care să îi afecteze pe cei mai vulnerabili. PSD şi PNL trebuie să joace într-o singură echipă în acest meci, pentru că e vorba de un interes mai larg, care este naţional. Aici am avea nevoie să fim mai fermi, în negocierile cu instituţiile europene, nu în faţa reflectoarelor. Sunt convins că, dacă stăm la masa discuţiilor şi suntem mai cerebrali, vom găsi şi soluţiile politice şi pe cele economice care să pună românii pe primul loc”, a insistat Paul Stănescu.