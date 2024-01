Ciolacu neagă că ar discuta creşterea pragului până la care nu se impozitează pensiile contributive

Premierul Marcel Ciolacu a negat, marți, că liberalii i-ar fi propus în şedinţa de luni a coaliţiei creşterea de la 2.000 la 3.000 de lei a pragului până la care să nu se impoziteze pensiile contributive.

„Eu mă bucur că am reuşit, în şase luni de zile, să aduc un echilibru macroeconomic în România. Sub nicio formă nu o să iau măsuri să stricăm tot ce am construit”, a mai spus Ciolacu, la sediul central al PSD.

La insistențele jurnaliștilor, el a precizat: „Haideţi să vedem scenariul şi vedem dacă este sustenabil”.