Ciolacu repune pe tapet impozitarea progresivă: „Va trebui să hotărâm”

Premierul Marcel Ciolacu repune pe tapet ideea impozitării progresive, pe care a bătut moneda tot timpul cât partenerul său de guvernare, Nicolae Ciucă, a fost șeful Guvernului (un an și jumătate).

Acum, cu un deficit bugetar imens (peste 56 de miliarde lei, la finalul lui septembrie), în condițiile în care cheltuielile statului cresc în fiecare lună, Ciolacu reia marota:

„Va trebui să stăm să hotărâm pentru o perioadă nu scurtă, ci medie: vom menține cota unică, dar să fie cotă unică creând un mediu concurențial corect pentru toată lumea, fără excepții, și să fie cea de acum, de 16%, să avem un TVA pe care să nu-l creștem, pentru că el aduce automat o scădere a creșterii economice și o creștere a inflației, și toată lupta pe care am avut-o în ultimele luni să scădem la o singură cifră și să ne propunem pe anul viitor o inflație de sub 5% la finalul anului, sau să mergem în zona de impozitare progresivă. Eu nu refuz niciuna dintre variante. Fiecare are și plusuri și minusuri”.

„Marea mea provocare a fost dacă vom lua anumite măsuri pentru anul 2024 sau vom închide anul cu un deficit de aproape 7%, ceea ce automat, în martie, România ar fi intrat într-un blocaj în ceea ce priveşte fondurile europene. Acest lucru cu certitudine s-ar fi întâmplat. Am luat măsuri de a fi reintrodus CASS-ul în sectoare cum este agricultura, în construcţii. Reforma fiscală trebuie să creeze un mediu concurenţial corect. Nu putem sta nici cu companiile de la stat pe pierderi, de 30 de ani, şi deja trebuie aduşi bani, an de an, pentru a susţine aceste companii de stat, dar nici nu cred că ne putem să ne uităm la companii care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României, au cifre de afaceri de sute de milioane de euro, dar an de an, de 10 – 15 ani, sunt pe pierderi”, a adăugat Ciolacu, joi, la Forumul “Dezvoltăm România”.