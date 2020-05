Ciolacu se apără că nu a purtat mască în Parlament: Am deviaţie de sept

Preşedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, acuzat de premierul Ludovic Orban că nu a purtat mască luni, în plenul Camerei Deputaţilor, a declarat, marți, că motivul este o deviaţie de sept care i-a fost depistată în urma controlului medical efectuat după ce a leșinat în conferința de presă.

„Sub formă de glumă, am vrut să transmit că am o suferinţă la nas şi… o să lămurim lucrurile. Am o deviaţie de sept depistată în urma unui control medical efectuat cu ocazia leşinului. Am făcut şi acest control medical”, a afirmat, marţi, Ciolacu, înainteae şedinţei Biroului Permanent Naţional al PSD.

Premierul Ludovic Orban l-a admonestat pe Ciolacu, luni, chiar de la tribuna Camerei Deputaţilor:

„Domnule preşedinte Ciolacu, domnule lider al PSD, respectaţi regulile! Regula este ca în spaţii închise să purtăm mască. Cum aţi vrea ca românii să respecte regulile pe care le stabilim, în condiţiile în care lideri importanţi din Parlament nu respectă aceste reguli?”.