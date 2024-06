Ciolacu: „Va fi o reformă fiscală. Nu vorbim de noi taxe – şi eu nu le-am mărit, am scos anumite excepții”

Premierul Marcel Ciolacu a declarat luni, după ce PSD a ieșit victorios din alegerile locale și europarlamentare, că Guvernul va face „o reformă fiscală” de care s-a ferit până acum, însă abia la anul, după alegerile parlamentare din decembrie.

„Va fi o reformă fiscală. O reformă fiscală nu înseamnă că vor fi introduse mai multe taxe. Eu ce am promis şi dumneavoastră şi românilor a fost faptul că o să fac digitalizarea ANAF după 30 şi ceva de ani când nimeni nu a făcut-o. Avem, în afară de bază, 12 module deja în implementare cu companii de renume în acest domeniu şi momentan avem încasările pe care le-am aşteptat. Cu adevărat am încurajat foarte mult investiţiile şi de aceea, chiar dacă a fost excedent pe ultima lună, încercăm să le ţinem într-un echilibru. Nu vorbim de noi taxe şi eu nu am mărit taxe nici după ce am luat mandatul de prim-ministru, cu toate că aveam un deficit lăsat de 6,8% şi era asumat unul de 5,7% şi am închis cu 5,6 – 5,5%. Am scos anumite excepţii”, a spus Ciolacu.

„Pe mine, ca și prim-ministru, s-a făcut o presiune mare ca să măresc TVA-ul și am refuzat acest lucru”, a adăugat el.

În privința impozitării progresive, Ciolacu a afirmat că este un susținător „dar nu este exclus să rămână cotă unică”.

„Dacă am fi reintrodus cota unică, pentru că noi nu mai avem cotă unică în România, ar fi însemnat să măresc taxele. (…) Este mult mai ușor de colectat cota unică, dar cu adevărat ea trebuie să fie unică. Asta e o dezbatere publică pe care o să o avem. Impozitarea progresivă este pe venituri excepționale.”