Cioloș critică numirea de către Ciucă a noului guvernator al Deltei Dunării: „Suntem un stat captiv politrucilor”

Liderul USR, Dacian Cioloș, critică numirea de către premierul Nicolae Ciucă a noului guvernator al Rezervației Biosferei Delta Dunării, Teodosie Marinov, șeful Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Tulcea, instituție aflată în subordinea Consiliului Județean condus de PSD-istul Horia Teodorescu.

De asemenea, Marinov a fost subprefect al județului Tulcea, fiind numit de Guvernul PSD condus de Viorica Dăncilă.

Mesajul lui Cioloș, postat pe Facebook:

Spre deosebire de ei, cât USR a fost în Guvern, noi am ales ca pentru postul de guvernator al Deltei să facem un proces mai complicat și transparent, contrar tuturor obiceiurilor locului. Am făcut o selecție cu o firmă de recrutare specializată, un apel public de CV-uri care a durat două luni și am implicat în proiect toate organizațiile neguvernamentale care au ca obiect de activitate Delta Dunării. Nu ne-a obligat nimeni, se putea numi și atunci un politruc luat din subordinea unui baron local pe care îl aruncam direct în poziția de guvernator. Însă am ales un proces care avea ca rol recredibilizarea administrației publice și am numit-o în acest mod pe Atena Groza, un om cu 20 de ani de experiență în conservarea biodiversității, dezvoltare durabilă și managementul ariilor protejate.

Față de selecția noastră, domnul de la asistență socială și protecția copiilor Tulcea are în ochii celor care l-au numit mult mai multă experiență decât un profesionist recrutat. E om de partid și, în ziua de astăzi, să fii om de partid e practic tot ai nevoie pentru a reuși în viață.